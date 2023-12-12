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غزة.. المقاومة تعلن استهداف آليات ومواقع تحصن بها الجيش الإسرائيلي

12/12/2023 4:33:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أعلنت فصائل فلسطينية في غزة، الاثنين، استهداف آليات عسكرية ومواقع تحصنت بها قوات من الجيش الإسرائيلي في عدة محاور من القطاع، وتحقيق" إصابات مباشرة".
وقالت الفصائل، في بيانات منفصلة، إن عمليات الاستهداف أوقعت "قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية".
وتعددت محاور القتال بين الفصائل والجيش الإسرائيلي بين "شرق مدينة غزة، وغرب مخيم جباليا شمالي القطاع، وبيت لاهيا شمال، وشرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع".
وقالت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في آخر بياناتها: "في عملية مشتركة مع كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، أوقعنا عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بعد الاشتباك مع قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في منطقة الفالوجا، شمالي القطاع".
كما قالت في بيان آخر، إنها "تمكنت من الإجهاز على جنديين من مسافة صفر خلال اشتباك مع قوة صهيونية راجلة في محور الشجاعية شرق غزة".
وأوضحت سرايا القدس، في بيان منفصل، أنها "قصفت تجمعات العدو شمال شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون".
أما كتائب "القسام"، فقالت في أحد بياناتها: "تمكنا من استهداف قوة خاصة تحصنت بعمارة في مشروع بيت لاهيا وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح".
وسبق أن أعلنت أنها "استهدفت دبابتين عسكريتين (ميركفاه) في محور شمال خان يونس".
وقالت ظهرا، في بيان آخر، إنها "قصفت قوات العدو المتوغلة في منطقة المحطة بمدينة خان يونس بقذائف الهاون".

وتابعت، في بيانين منفصلين: "تم دك تحشدات العدو المتمركزة داخل مقر قيادة ميداني في منطقة الزنة شرق خان يونس، وتحشدات أخرى في محوري شرق وشمال المدينة، بقذائف الهاون".
وحتى الساعة 20:55 (ت.غ)، لم يعلق الجيش الإسرائيلي على بيانات الفصائل الفلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين 18205 قتلى و49645 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.-(الأناضول)

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