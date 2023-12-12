جيش الاحتلال يقر بمقتل جندي بمعارك شمال غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل جندي، وإصابة 3 آخرين في معارك شمالي قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال عبر صفحته الرسمية إن ضابطاً في الجيش قتل متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل ثلاثة أسابيع.
وبمقتل الجندي ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 435 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول الماضي-(بترا)
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