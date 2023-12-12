نتنياهو: السعودية والإمارات ستموّلان إعادة إعمار غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "إعادة إعمار قطاع غزة سيتم تمويلها من قبل السعودية والإمارات العربية المتحدة" بعد نهاية العدوان الإسرائيلي على القطاع والحرب ضد حماس، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.



صحيفة "Times Of Israel" أوضحت في تقرير لها، الإثنين 11 ديسمبر/كانون الأول 2023، أن مزاعم نتنياهو جاءت خلال مشاركته في جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، تطرّقت إلى تطورات العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة.



الصحيفة قالت إنه لم يتضح على الفور الأساس الذي يقوم عليه ادعاء نتنياهو، ولم تقدم أية دولة خليجية غنية بالنفط أية إشارة علنية إلى أنها مستعدة لتولي مثل هذه المهمة، بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.



كما قال مسؤولون عرب وأمريكيون للصحيفة مراراً وتكراراً خلال الشهرين الماضيين إن الدعم العربي لإعادة إعمار غزة ليس أمراً مفروغاً منه، وإنه في أفضل الأحوال سيكون بمثابة بديل حتى تصبح السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي المسؤولية، ودفع حل الدولتين. -وكالات

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