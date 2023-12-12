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مقتل 20 جنديا من جيش الاحتلال بنيران صديقة

12/12/2023 4:33:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت صحيفة يديعوت أحرنوت نقلا عن جيش الاحتلال، صباح الثلاثاء، إحصائيات الخسائر في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت الصحفية إن 20 جنديا قتلوا في قطاع غزة بنيران صديقة عن طريق الخطأ.

ولفتت الى أنه جرى تبادل لإطلاق نار مع عدد من الجنود تم تحديدهم كمقاومة فلسطينية عن طريق الخطأ، لافتة الى أنهم تعرضوا لإطلاق نار من الجو، والدبابات، إضافة لتعرض بعضهم لإطلاق نار من مقاتلي الهندسة العسكرية.

وبررت قوات الاحتلال حجم الخسائر الكبيرة حسب الصحيفة العبرية، بحجم القوات الهائلة المتواجدة في الميدان، إضافة لاستمرار القتال بضراوة مع عناصر المقاومة الفلسطينية، ونقص التنسيق بين قوات جيش الاحتلال.

أعلنت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي بلغ 105.

وأشارت الصحيفة نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى مقتل جندي إسرائيلي إضافي أمس الاثنين متأثرا بجروح أصيب بها الشهر الماضي خلال معارك قطاع غزة، ما يرفع عدد القتلى إلى 105.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 434 منذ 7 أكتوبر الماضي.-(وكالات)

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