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حزب تقدُّم يطالب الحكومة بتأسيس شركة مساهمة عامة لتمويل الناقل الوطني

12/12/2023 4:33:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - وجه حزب تقدُّم رسالة إلى الحكومة طالبها بتأسيس شركة مساهمة عامة وطنية، وفتح باب الاكتتاب فيها للأردنيين من مؤسسات وأفراد، بهدف تمويل واستدامة إنشاء الناقل الوطني لنقل وتحلية مياه البحر الأحمر/العقبة.

ويهدف الناقل الوطني إلى تأمين مصدر مياه مستدام لتزويد جميع المحافظات، فضلا عن أنه يعد أحد الحلول الاستراتيجية لتزويد المملكة بالمياه.

وبين الحزب أن مطالبته بتأسيس هذه الشركة جاء بعد أن تدارس التحديات الحالية التي تواجه المملكة والتي تحتاج إلى قرارات جريئة وتفكير خارج الصندوق، مثمناً موقف الحكومة بوقف العمل بتنفيذ اتفاقية المياه مقابل الكهرباء مع العدو الصهيوني.

كما طالب الحزب الحكومة بتأسيس شركة أخرى برأس مال وطني تُعنى بمختلف مصادر الطاقة للحفاظ على استدامة هذه المصادر، مؤكداً أنه ومنتسبيه على استعداد للمشاركة ودعم هذه المبادرة الوطنية.

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