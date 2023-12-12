حزب تقدُّم يطالب الحكومة بتأسيس شركة مساهمة عامة لتمويل الناقل الوطني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان
- وجه حزب تقدُّم رسالة إلى الحكومة طالبها بتأسيس شركة مساهمة عامة وطنية، وفتح باب الاكتتاب فيها للأردنيين من مؤسسات وأفراد، بهدف تمويل واستدامة إنشاء الناقل الوطني لنقل وتحلية مياه البحر الأحمر/العقبة.
ويهدف الناقل الوطني إلى تأمين مصدر مياه مستدام لتزويد جميع المحافظات، فضلا عن أنه يعد أحد الحلول الاستراتيجية لتزويد المملكة بالمياه.
وبين الحزب أن مطالبته بتأسيس هذه الشركة جاء بعد أن تدارس التحديات الحالية التي تواجه المملكة والتي تحتاج إلى قرارات جريئة وتفكير خارج الصندوق، مثمناً موقف الحكومة بوقف العمل بتنفيذ اتفاقية المياه مقابل الكهرباء مع العدو الصهيوني.
كما طالب الحزب الحكومة بتأسيس شركة أخرى برأس مال وطني تُعنى بمختلف مصادر الطاقة للحفاظ على استدامة هذه المصادر، مؤكداً أنه ومنتسبيه على استعداد للمشاركة ودعم هذه المبادرة الوطنية.
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