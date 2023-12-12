فورين أفيرز: طوفان الأقصى عزز ربط غزة بالنضال الأوسع لتحرير فلسطين

ذكرت مجلّة "فورين أفيرز" الأميركية، أنّ قدرة حركة حماس على البقاء قوة حتى الآن، مع قيادة منظمة وحضور إعلامي، وشبكة دعم، "تدعو إلى التشكيك بشكلٍ جدي، في جميع النقاشات الحالية التي تدور بشأن مستقبل الحكم في قطاع غزّة.



وتناولت المجلّة هذا الطرح في تقريرٍ مطوّل للباحثة في "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" في باريس، ليلى سورات، جاء بعنوان "هدف حماس في غزّة"، مؤكّدة أنّ معركة "طوفان الأقصى" وتفاعلات الأحداث تعزّز هدف حماس المتمثل بـ"إعادة ربط غزة بالنضال الأوسع من أجل تحرير فلسطين".



واعتبرت أنّ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، "أعاد غزة إلى قلب المواجهة الإسرائيلية الفلسطينية، بعد سنواتٍ من بقائها في الخلفية".



كذلك، رأت أنّ تجدّد مركزية غزّة، يثير تساؤلات مهمة مرتبطة بالقيادة العليا لحركة حماس، مُشيرةً إلى أنّه، وعلى الأقل منذ عام 2017، أي عندما تولى قيادة الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، شهدت حماس تحولاً تنظيمياً تجاه غزة نفسها.



وحسب المجلّة الأميركية، فإنّه إلى جانب جعل المنطقة أكثر استقلالية عن قيادة حماس في الخارج، فقد أشرف السنوار على تجديدٍ استراتيجي لحماس كقوة مقاتلة في غزّة، وعلى وجه الخصوص، كان يهدف إلى اتخاذ إجراءاتٍ هجومية ضد "إسرائيل" وربط غزّة بالنضال الفلسطيني الأكبر.



وتابعت أنّه في الوقت نفسه، قام السنوار بتعديل استراتيجيات الحركة لتأخذ في الاعتبار التطورات في الضفة الغربية والقدس، قائلةً إنّه "من عجيب المفارقات هنا، أنّه بدلاً من عزل غزّة، ساعد الحصار الإسرائيلي في الواقع على إعادة القطاع إلى مركز الاهتمام العالمي"، وهو ما عملت عليه حماس.



ومنذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة، قامت حماس أيضاً بنشر استراتيجية إعلامية منسقة للتأكيد على مركزية غزّة في النضال الفلسطيني، والتي كان أهمها تأكيد قدرة الحركة على التواصل مع العالم الخارجي أثناء القتال.



ولفتت المجلّة الأميركية إلى أنّه على الرغم من التعتيم الذي يُمارس ضد غزّة على شبكة الإنترنت، إضافةً إلى القصف الإسرائيلي المكثف، وتدمير البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في جميع أنحاء القطاع، واصلت حماس بث المعلومات من ساحة المعركة، مما يوفر رواية مضادة متواصلة للروايات الإسرائيلية الرسمية عن الحرب.



ومن خلال نشر مقاطع فيديو شبه يومية لتدمير واستهداف الدبّابات الإسرائيلية، حافظت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، على بعض التأثير على تغطية الحرب من قبل وسائل الإعلام الدولية.



ومن ناحية أخرى، أشارت المجلّة إلى لعب ممثلي حماس في لبنان، لدورٍ مهم في حرب المعلومات الحالية، حيث يعقد القيادي، أسامة حمدان، أحد أبرز الشخصيات في المكتب السياسي للحركة، مؤتمراتٍ صحافية منتظمة في بيروت، يتحدى فيها الروايات الإسرائيلية عن الحرب.



واعتبرت أنّ تصريحات الناطق باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، إضافةً إلى مؤتمرات حمدان، كان لها تأثيرٌ كبير سواء في بين الفلسطينيين بعمومهم، أو بين العرب في الدول المجاورة، مُشيرةً إلى أنّه "قد يكون بعضهم أكثر تعاطفاً مع حماس مما كانوا عليه قبل الحرب".



وشدّدت "فورين أفيرز" أنّ حركة حماس من خلال إطلاق "طوفان الأقصى" أظهرت أنّ "إسرائيل" غير قابلة للتخفيض، مؤكّدةً أنّه مهما كانت التكاليف الباهظة التي تكبدتها غزّة، فإنّ "طوفان الأقصى" جعل مشروع التحرير ملموساً بالنسبة للفلسطينيين.



كما اعتبرت أنّ العدوان الإسرائيلي المدمر والقتل الجماعي للمدنيين في قطاع غزّة، لفت أيضاً انتباهاً عالمياً غير عادي إلى وحشية الاحتلال الإسرائيلي، موضحةً أنّه "من المحتمل أن يكون لهذه النتائج عواقب عميقة على مستقبل الصراع".



وتناولت المجلّة إصرار كلٍ من "إسرائيل" والولايات المتحدة على هدف "القضاء التام على حماس"، معتبرةً هذا الهدف في حد ذاته قد يرتكز على فهم للحركة لا يأخذ في الاعتبار واقعها الحالي، شارحةً أنّه لحتى الآن، وعلى الرغم من الهجوم الذي تجاوز خمسة أسابيع من قِبل أحد أقوى الجيوش في العالم، فإنّ "حماس لا تظهر سوى القليل من العلامات على أنّه تم القضاء عليها". الميادين