جائزة الملكة رانيا العبدالله تقدم محتوى التميز التربوي في الأردنية واليرموك

أعدّت جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، محتوىً تعليميّاً أكاديميّاّ جديداً، يحاكي رسالة الجمعيّة في نشر وتعميق التّميُّز والإبداع لتصل ثقافة التّميُّز إلى كلّ المعنيّين في الميدان التّربوي، وطلبة كلّيّات العلوم التّربويّة في الجامعات الأردنيّة.

وسيرى المحتوى النّور من خلال اِعتباره واحداً من برامج التّنمية المهنيّة للتّربويّين والإداريّين في وزارة التّربية والتّعليم، وإضافةً جديدةً إلى برامج التّطوير المهنيّ لكافّة الرّتب لغايات الارتقاء الوظيفيّ؛ مما سيتماشى و الخطّــة الاستراتيجــيّة لـوزارة التّربيـة والتّعليـم التي تسعى الوزارة، من خلالها، إلى توفيـر مـوارد بشـريّة مؤهّلـة، وبنـاء برامـج التّنميـة المهنيّـة المسـتدامة؛ لتعزيـز قـدرات المعلّميـن، وتمكينهـم مـن تحقيـق النّتاجات التّعليميّــة بكفــاءة وفعاليّــة.



وسيتمّ تضمين محتوى التّميُّز التّربويّ كمحتوى ضمن بعض مساقات كلّيّة العلوم التّربويّة في كل من الجامعة الأردنية و جامعة اليرموك؛ ليتتلمذ الطّلبة "معلّمو المستقبل"على التّميُّز التّربويّ؛ لانتهاج نهج التّميُّز وهم على مقاعد الدّراسة، و ليكون التّميُّز نهجهم في الحياة العمليّة، حيث تبنّت كلّيّة العلوم التّربويّة في الجامعة الأردنيّة المحتوى؛ ليكون أحد الموضوعات في مساق "النّظام التّربويّ في الأردنّ وفلسفة التّعليم" لطلبة الدّبلوم العالي لإعداد المعلّمين؛ بما يخدم رؤية الكلّيّة في إعداد جيل قادر على تحمّل مسؤوليّاته، والتّكيّف لمواجهة التّحدّيات المستقبليّة.



أمّا عن كلية العلوم التّربويّة في جامعة اليرموك، فقد أُدرِج محتوى التّميُّز التّربويّ ليكون أحد الموضوعات ضمن مساقات الكلّيّة وهي: موضوعات خاصّة في الإدارة التّربويّة، نماذج وأنماط مدرسيّة حديثة، التّعليم في الأردنّ والتّدريب الميدانيّ؛ و ذلك ليحقّق رسالة الجامعة في المقام الأوّل والكلّيّة في تبوئهما المكانــة المرموقــة أردنيّاً وإقليميّاً وعالميّــاً، وذلك من خلال الاهتمام بكفاءة خريجيهما.



إنّ المحتوى التّربويّ سيسلّط الضّوء على التّعريف بالتّميُّز التّربويّ بشكل عامّ، وعلى جوائز التّميُّز التّربويّ بشكل خاصّ على المستويين المحلّيّ والإقليميّ، ومنها "جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ" ومعاييرها ومراحلها، ليساهم هذا المحتوى في رفع كفاءة المعلّمين، وطلبة كلّيّة التّربية في تعزيز مهاراتهم المختلفة في العمليّة التّعلّميّة التّعليميّة (تخطيط، تنفيذ، تقويم، تطوير)، وإثراء مهاراتهم في البحث والتوثيق العلميّ؛ للمساهمة في تحسين جودة التّعليم، ورفع مستوى الأداء التّربويّ وبناء تميز تربوي مدعوم مجتمعياً لتمكين جيل المستقبل.



وختاماً، تحرص جمعية الجائزة على تعزيز شراكاتها المجتمعية بما يصب في نهاية المطاف في مصلحة العمليّة التّعليميّة التّعلميّة في الأردنّ.



