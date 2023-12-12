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طلبة جامعة اليرموك يغرسون 200 شجرة ضمن مبادرة خضراء يا يرموك

12/12/2023 4:31:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رعى عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الدكتور معتصم شطناوي فعاليات مبادرة "خضراء يا يرموك"، والتي نظمتها العمادة بالتعاون مع كلية الأعمال في الجامعة، وتتضمن زراعة 200 شجرة داخل الحرم الجامعي.
وقال الشطناوي، إن تنظيم هذه المبادرة جاء ترجمة لحرص الجامعة على توجيه اهتمام الطلبة نحو ابتكار وتنفيذ المبادرات الريادية الهادفة لخدمة المجتمع وتنميته، وتعزيز الوعي البيئي لديهم وبما يتلاءم وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية هذه المبادرة في زيادة حجم المساحة الخضراء داخل حرم الجامعة، والمساهمة في توفير بيئة صحية، مبينا أن تنفيذ هذه المبادرة يعد تطبيقا عمليا لمفهومي الريادة والعطاء، كما أشاد بإقبال الطلبة ومساهمتهم في تنفيذ المبادرة، وحرصهم على المشاركة الفعلية في أعمال الزراعة.
وتم خلال المبادرة زراعة مئة وعشرين شجرة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة، فيما تتواصل أعمال المبادرة وصولا لزراعة 200 شجرة على امتداد حرم الجامعة.
يذكر أن المدرّسة في كلية الأعمال مروة أبو عباس تولت أعمال المتابعة والتنسيق لتنفيذ المبادرة بمشاركة كبيرة من طلبة مساق " الريادة والابتكار" الذي تقوم كلية الأعمال على تدريسه.

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