بث مباشر عبر Linkedin لشركة Esri من مؤتمر COP28 يتناول: مدينة سيدني، أستراليا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- شركة Esri:
التاريخ: الخميس، 14 ديسمبر، 2023
الوقت: 3:00 مساء بتوقيت المحيط الهادئ القياسي/6:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي القياسي
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المنسق: Brett Dixon، الأخصائي ورائد الأعمال في المجال المساحي في شركة Esri في دول آسيا على المحيط الهادئ
المحاضران:
Matt Sund، مدير خدمات المعلومات المساحية في مدينة سيدني
Karen Sweeney، مديرة علم الغابات الحضرية في مدينة سيدني
شركة Esri ، الرائدة عالميًا في حلول برمجيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، تستضيف بثًا مباشرًا عبر LinkedIn يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر يتناول مدينة سيدني في أستراليا. في أثناء البث المباشر، سيناقش قادة من مدينة سيدني نهجهم الجديد لتعزيز المساواة من حيث الأشجار أيًا كان مكان معيشة مواطنيهم، إلى جانب زيادة التنوع البيولوجي في الأشجار والحياة البرية التي تعتمد عليها.
لقد أدى النمو السريع في مدينة سيدني الكبرى إلى فقدان التنوع البيئي والأماكن الخضراء الظليلة. على مدار العقد الماضي، أكثر من نصف أحياء سيدني الكبرى فقدت غطاء الغابة الحضرية، بينما يحذر الخبراء من أن الأحياء التي تفتقد الغطاء الكافي من الأشجار قد تصبح غير قابلة للحياة فيها. تخطط حكومة الولاية الآن لزرع ملايين الأشجار بحلول عام 2030.
سيستضيف Brett Dixon، الأخصائي ورائد الأعمال في المجال المساحي في شركة Esri في دول آسيا على المحيط الهادئ، جلسة البث المباشر عبر LinkedIn مع Matt Sund، مدير خدمات المعلومات المساحية وKaren Sweeney، مديرة الغابات الحضرية في مدينة سيدني، حيث سيلقون الضوء على عملهم لجعل المجتمعات على مستوى المدينة أكثر برودة باستخدام برنامج Esri لنظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد أماكن الحرارة الحضرية وتخطيط المظلة الشجرية الحضرية في أنحاء أحياء المدينة.
يرجى التسجيل هنا للانضمام إلى النقاش في البث المباشر عبر LinkedIn . لمعرفة المزيد عن مدينة سيدني في أستراليا ومدن أخرى حول العالم، يُرجى زيارة مجموعة المدن التي تزداد اخضرارًا .
نبذة عن شركة Esri
شركة Esri رائدة عالميًا في سوق برمجيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ومعلومات المواقع والتخطيط، وتساعد العملاء على الاستفادة من الإمكانيات الكاملة للبيانات في تحسين النتائج التشغيلية والخاصة بالأعمال. تأسست شركة Esri عام 1969 في مدينة ريدلاندز بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية وانتشر برنامجها لدى مئات الآلاف من المؤسسات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات ضمن قائمة Fortune 500 وهيئات حكومية ومؤسسات غير هادفة للربح وجامعات. توجد لدى شركة Esri مكاتب إقليمية وموزعين عالميين وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 بلد في ست قارات. مع الالتزام الرائد من شركة Esri تجاه التكنولوجيا والتحليلات الخاصة بالمساحة الجغرافية، فإنه تصمم هندسة الحلول الأكثر ابتكارًا التي تعتمد على نهج جغرافي لحل بعض مشاكل العالم الأكثر تعقيدًا عن طريق وضعها في السياق الحاسم القائم على الموقع. قم بزيارتنا على الموقع esri .
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