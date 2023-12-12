بث مباشر عبر Linkedin لشركة Esri من مؤتمر COP28 يتناول: مدينة سيدني، أستراليا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- شركة Esri:

التاريخ: الخميس، 14 ديسمبر، 2023

الوقت: 3:00 مساء بتوقيت المحيط الهادئ القياسي/6:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي القياسي

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المنسق: Brett Dixon، الأخصائي ورائد الأعمال في المجال المساحي في شركة Esri في دول آسيا على المحيط الهادئ

المحاضران:

Matt Sund، مدير خدمات المعلومات المساحية في مدينة سيدني

Karen Sweeney، مديرة علم الغابات الحضرية في مدينة سيدني

شركة Esri ، الرائدة عالميًا في حلول برمجيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، تستضيف بثًا مباشرًا عبر LinkedIn يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر يتناول مدينة سيدني في أستراليا. في أثناء البث المباشر، سيناقش قادة من مدينة سيدني نهجهم الجديد لتعزيز المساواة من حيث الأشجار أيًا كان مكان معيشة مواطنيهم، إلى جانب زيادة التنوع البيولوجي في الأشجار والحياة البرية التي تعتمد عليها.

لقد أدى النمو السريع في مدينة سيدني الكبرى إلى فقدان التنوع البيئي والأماكن الخضراء الظليلة. على مدار العقد الماضي، أكثر من نصف أحياء سيدني الكبرى فقدت غطاء الغابة الحضرية، بينما يحذر الخبراء من أن الأحياء التي تفتقد الغطاء الكافي من الأشجار قد تصبح غير قابلة للحياة فيها. تخطط حكومة الولاية الآن لزرع ملايين الأشجار بحلول عام 2030.

سيستضيف Brett Dixon، الأخصائي ورائد الأعمال في المجال المساحي في شركة Esri في دول آسيا على المحيط الهادئ، جلسة البث المباشر عبر LinkedIn مع Matt Sund، مدير خدمات المعلومات المساحية وKaren Sweeney، مديرة الغابات الحضرية في مدينة سيدني، حيث سيلقون الضوء على عملهم لجعل المجتمعات على مستوى المدينة أكثر برودة باستخدام برنامج Esri لنظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد أماكن الحرارة الحضرية وتخطيط المظلة الشجرية الحضرية في أنحاء أحياء المدينة.

يرجى التسجيل هنا للانضمام إلى النقاش في البث المباشر عبر LinkedIn . لمعرفة المزيد عن مدينة سيدني في أستراليا ومدن أخرى حول العالم، يُرجى زيارة مجموعة المدن التي تزداد اخضرارًا .

نبذة عن شركة Esri

شركة Esri رائدة عالميًا في سوق برمجيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ومعلومات المواقع والتخطيط، وتساعد العملاء على الاستفادة من الإمكانيات الكاملة للبيانات في تحسين النتائج التشغيلية والخاصة بالأعمال. تأسست شركة Esri عام 1969 في مدينة ريدلاندز بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية وانتشر برنامجها لدى مئات الآلاف من المؤسسات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات ضمن قائمة Fortune 500 وهيئات حكومية ومؤسسات غير هادفة للربح وجامعات. توجد لدى شركة Esri مكاتب إقليمية وموزعين عالميين وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 بلد في ست قارات. مع الالتزام الرائد من شركة Esri تجاه التكنولوجيا والتحليلات الخاصة بالمساحة الجغرافية، فإنه تصمم هندسة الحلول الأكثر ابتكارًا التي تعتمد على نهج جغرافي لحل بعض مشاكل العالم الأكثر تعقيدًا عن طريق وضعها في السياق الحاسم القائم على الموقع. قم بزيارتنا على الموقع esri .

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