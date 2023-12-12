Hithium لتصنيع البطاريات تفتتح مصنع إنتاج ذكي جديدًا بقدرة 28 جيجاوات في الساعة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ستطلق شركة Hithium، خبيرة تخزين الطاقة الثابتة، طاقة إنتاجية مخطط لها تبلغ 28 جيجاوات في الساعة على التوالي في الجزء الأول من المرحلة الأولى من قاعدتها الجديدة في تشونغتشينغ، الصين. تم تصميم المصنع الجديد بما يتماشى مع معايير "Intelligent Manufacturing 4.0" (التصنيع الذكي 4.0)، بما في ذلك زيادة بنسبة 26% في الأتمتة مقارنة بنظام الإنتاج النموذجي "Intelligent Manufacturing 3.0" (التصنيع الذكي 3.0).
أدت مكاسب الأتمتة التي حققتها شركة Hithium في تشونغتشينغ إلى قفزة إجمالية في الكفاءة بنسبة 30%، وإلى تخفيضات في التكاليف تصل إلى ربع تكاليف الإنتاج العامة، ما يوفر ريادة كبيرة في القدرة التنافسية للتصنيع. لقد تم بناء الموقع باستثمار قدره 13 مليار يوان صيني (1.8 مليار دولار أمريكي)، ويغطي مساحة 800 ألف متر2 ويقع في منطقة Tongliang للتكنولوجيا الرفيعة المستوى. وتهدف القدرة الجديدة إلى المساعدة في تلبية الطلب العالمي على ما يُتوقع أن يصل إلى 720 جيجاوات من سعة تخزين الطاقة بحلول عام 2030.*
وقال Jason Wang، رئيس شركة Hithium: "إن التصنيع الذكي هو المفتاح لإنتاج بطاريات أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. وهذا المصنع الجديد يمهد إلى الطريق لتقليل أجهزة عرض الكريستال السائل على السيليكون (LCOS)، ومن ثم نقل الطاقة بأسعار معقولة. لقد حققنا تخفيضات في تكاليف الإنتاج بنسبة 25% في منشأتنا الجديدة في تشونغتشينغ، وهذه مجرد بداية."
لقد استثمرت شركة Hithium في تطوير أحد خطوط الإنتاج الأكثر تقدمًا في العالم، نظرًا إلى أن الإنتاج الضخم لخلايا البطاريات يتطلب جهدًا غير معتاد، لما يستخدمه من تقنيات التصنيع الشديدة التعقيد بالضرورة. ذلك أنه من الممكن أن تؤثر انحرافات الإنتاج في أداء خلايا البطارية ومتانتها وحتى سلامتها، إذ يمكن لأصغر الشوائب أو المخالفات أن تلحق الضرر بالخلايا في أثناء التشغيل وتؤدي إلى المزيد من العيوب. ومن ثم فإن خطوط إنتاج Hithium تحتوي على الآلاف من نقاط التحكم في العمليات التي يتم مراقبتها في الوقت الفعلي، والتي يرتبط عدد كبير منها بشكل مباشر بنظام إدارة الجودة المعتمد.
ويدعم التصنيع الآلي عند هذا المستوى بشكل خاص اتساق منتجات Hithium، مع قدرة المصنع الجديد على توفير اتساق سعة خلية البطارية عند 3 أمبير أو أقل. وبالإضافة إلى ذلك، يكون فرق الجهد في الخلايا المصنعة في المنشأة الجديدة ضمن 3 مللي فولت، ويكون تناسق تفريغ المنتج عند أو أقل من 10 مللي فولت، وإنتاجية عملية المنتج تزيد عن 95%.
*وفقًا ما جاء في لتحليل BNEF الأخير لسوق تخزين الطاقة العالمية.
معلومات عن Hithium
تأسست شركة Hithium في عام 2019، وهي شركة رائدة في تصنيع منتجات تخزين الطاقة الثابتة العالية الجودة للتطبيقات على نطاق المرافق وكذلك التطبيقات التجارية والصناعية. ومن خلال أربعة مراكز متميزة للبحث والتطوير ومرافق إنتاج "ذكية" متعددة، تتضمن ابتكارات Hithium تحسينات رائدة في مجال السلامة لبطاريات الليثيوم أيون الخاصة بها بالإضافة إلى زيادات في دورة الحياة. وبفضل عقود عديدة من الخبرة التراكمية في هذا المجال بين مؤسسيها وكبار المديرين التنفيذيين، تستفيد شركة Hithium من تخصصها في محطات طاقة التخزين بالبطاريات (BESS) لتقدم للشركاء والعملاء ابتكارات فريدة في مجال تخزين الطاقة. يقع مقر الشركة في شيامن، الصين، ولها مواقع أخرى للإنتاج أو البحث أو المبيعات في شنتشن، وميونيخ، ودبي، وكاليفورنيا. قامت شركة Hithium بشحن 17 جيجاوات ساعة من سعة البطاريات حتى الآن.
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