Hithium لتصنيع البطاريات تفتتح مصنع إنتاج ذكي جديدًا بقدرة 28 جيجاوات في الساعة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ستطلق شركة Hithium، خبيرة تخزين الطاقة الثابتة، طاقة إنتاجية مخطط لها تبلغ 28 جيجاوات في الساعة على التوالي في الجزء الأول من المرحلة الأولى من قاعدتها الجديدة في تشونغتشينغ، الصين. تم تصميم المصنع الجديد بما يتماشى مع معايير "Intelligent Manufacturing 4.0" (التصنيع الذكي 4.0)، بما في ذلك زيادة بنسبة 26% في الأتمتة مقارنة بنظام الإنتاج النموذجي "Intelligent Manufacturing 3.0" (التصنيع الذكي 3.0).

أدت مكاسب الأتمتة التي حققتها شركة Hithium في تشونغتشينغ إلى قفزة إجمالية في الكفاءة بنسبة 30%، وإلى تخفيضات في التكاليف تصل إلى ربع تكاليف الإنتاج العامة، ما يوفر ريادة كبيرة في القدرة التنافسية للتصنيع. لقد تم بناء الموقع باستثمار قدره 13 مليار يوان صيني (1.8 مليار دولار أمريكي)، ويغطي مساحة 800 ألف متر2 ويقع في منطقة Tongliang للتكنولوجيا الرفيعة المستوى. وتهدف القدرة الجديدة إلى المساعدة في تلبية الطلب العالمي على ما يُتوقع أن يصل إلى 720 جيجاوات من سعة تخزين الطاقة بحلول عام 2030.*

وقال Jason Wang، رئيس شركة Hithium: "إن التصنيع الذكي هو المفتاح لإنتاج بطاريات أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. وهذا المصنع الجديد يمهد إلى الطريق لتقليل أجهزة عرض الكريستال السائل على السيليكون (LCOS)، ومن ثم نقل الطاقة بأسعار معقولة. لقد حققنا تخفيضات في تكاليف الإنتاج بنسبة 25% في منشأتنا الجديدة في تشونغتشينغ، وهذه مجرد بداية."

لقد استثمرت شركة Hithium في تطوير أحد خطوط الإنتاج الأكثر تقدمًا في العالم، نظرًا إلى أن الإنتاج الضخم لخلايا البطاريات يتطلب جهدًا غير معتاد، لما يستخدمه من تقنيات التصنيع الشديدة التعقيد بالضرورة. ذلك أنه من الممكن أن تؤثر انحرافات الإنتاج في أداء خلايا البطارية ومتانتها وحتى سلامتها، إذ يمكن لأصغر الشوائب أو المخالفات أن تلحق الضرر بالخلايا في أثناء التشغيل وتؤدي إلى المزيد من العيوب. ومن ثم فإن خطوط إنتاج Hithium تحتوي على الآلاف من نقاط التحكم في العمليات التي يتم مراقبتها في الوقت الفعلي، والتي يرتبط عدد كبير منها بشكل مباشر بنظام إدارة الجودة المعتمد.

ويدعم التصنيع الآلي عند هذا المستوى بشكل خاص اتساق منتجات Hithium، مع قدرة المصنع الجديد على توفير اتساق سعة خلية البطارية عند 3 أمبير أو أقل. وبالإضافة إلى ذلك، يكون فرق الجهد في الخلايا المصنعة في المنشأة الجديدة ضمن 3 مللي فولت، ويكون تناسق تفريغ المنتج عند أو أقل من 10 مللي فولت، وإنتاجية عملية المنتج تزيد عن 95%.

*وفقًا ما جاء في لتحليل BNEF الأخير لسوق تخزين الطاقة العالمية.

معلومات عن Hithium

تأسست شركة Hithium في عام 2019، وهي شركة رائدة في تصنيع منتجات تخزين الطاقة الثابتة العالية الجودة للتطبيقات على نطاق المرافق وكذلك التطبيقات التجارية والصناعية. ومن خلال أربعة مراكز متميزة للبحث والتطوير ومرافق إنتاج "ذكية" متعددة، تتضمن ابتكارات Hithium تحسينات رائدة في مجال السلامة لبطاريات الليثيوم أيون الخاصة بها بالإضافة إلى زيادات في دورة الحياة. وبفضل عقود عديدة من الخبرة التراكمية في هذا المجال بين مؤسسيها وكبار المديرين التنفيذيين، تستفيد شركة Hithium من تخصصها في محطات طاقة التخزين بالبطاريات (BESS) لتقدم للشركاء والعملاء ابتكارات فريدة في مجال تخزين الطاقة. يقع مقر الشركة في شيامن، الصين، ولها مواقع أخرى للإنتاج أو البحث أو المبيعات في شنتشن، وميونيخ، ودبي، وكاليفورنيا. قامت شركة Hithium بشحن 17 جيجاوات ساعة من سعة البطاريات حتى الآن.

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