تعيين جمهورية الكونغو الديمقراطية شركة Amsterdam & Partners LLP للتحقيق في غسل المعادن الحيوية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- اجتمع صاحب السعادة، السيد Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، في كينشاسا مع أعضاء شركة المحاماة Amsterdam & Partners LLP، والتي استعانت بها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل إجراء تحقيقات، وفقًا للقانون الكونغولي والدولي، متعلقة بسلسلة توريد معادن 3T (القصدير والتنغستن والتنتالوم) المستمدة من الأراضي الكونغولية، والتي يتم تصديرها بشكل غير قانوني عن طريق عمليات غسل الأموال على نطاق دولي.

في أعقاب عمليات التحقيق التي أجرتها الشركة، فإنها تنوي رفع قضايا على المستوى الدولي، حسب الاقتضاء، نيابةً عن جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضد الأفراد والشركات المتورطة، بقصد أو بغير قصد، في سلسلة استخراج وتوريد وتسويق المنتجات المستمدة من مصادر طبيعية والمعادن المنهوبة من جمهورية الكونغو الديمقراطية. ففي الواقع، ساهم حجم هذه الأنشطة ومدتها في إحداث ضرر لا يسبر غوره وتسبب في معاناة طالت آثارها السكان في المجتمعات المحلية المتضررة. علاوةً على ذلك، فإن هذه الأنشطة تغذي الدورة الدائمة للعنف والصراع والعمل القسري للأطفال والدمار البيئي إلى جانب إثرائها أعمال الميليشيات العنيفة والجماعات الإرهابية في المنطقة.

لقد وثّق المراقبون الدوليون مخططات عديدة تدعم مشروعًا ضخمًا لغسل الأموال ينطوي على تجارة غير مشروعة في المعادن محل الصراع المستمدة من الأراضي الكونغولية. وقد سلط هؤلاء المراقبون أيضًا الضوء على علاقات الاعتماد الوثيق بين مرتكبي عمليات النهب هذه والمنتجين الرئيسيين للإلكترونيات الاستهلاكية الضخمة الإنتاج، من الهواتف المحمولة إلى أجهزة الكمبيوتر وأنظمة السيارات والطيران، فضلاً عن البنية التحتية للطاقة المتجددة.

صرح Robert Amsterdam، الشريك المؤسس لشركة Amsterdam & Partners LLP، قائلاً: "هذا النشاط الذي تمارسه بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، والذي تقترن به مخاطر جسيمة تطول مستقبل شعب واقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية، تم تجاهله والتغاضي عنه لفترة طويلة للغاية." وأضاف قائلاً في هذا الصدد: "ستتعاون شركتنا مع فريق المحامين سواء داخل أو خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية، لمجابهة آفة نهب ثروات وموارد البلاد، على أن يكون هذا العمل مثالاً يحتذى به في نصف الكرة الجنوبي."

إن Amsterdam & Partners LLP شركة محاماة دولية لها مكاتب في لندن وواشنطن العاصمة. تتوفر المزيد من المعلومات عن الشركة على .

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