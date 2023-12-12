تعيين جمهورية الكونغو الديمقراطية شركة Amsterdam & Partners LLP للتحقيق في غسل المعادن الحيوية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- اجتمع صاحب السعادة، السيد Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، في كينشاسا مع أعضاء شركة المحاماة Amsterdam & Partners LLP، والتي استعانت بها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل إجراء تحقيقات، وفقًا للقانون الكونغولي والدولي، متعلقة بسلسلة توريد معادن 3T (القصدير والتنغستن والتنتالوم) المستمدة من الأراضي الكونغولية، والتي يتم تصديرها بشكل غير قانوني عن طريق عمليات غسل الأموال على نطاق دولي.
في أعقاب عمليات التحقيق التي أجرتها الشركة، فإنها تنوي رفع قضايا على المستوى الدولي، حسب الاقتضاء، نيابةً عن جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضد الأفراد والشركات المتورطة، بقصد أو بغير قصد، في سلسلة استخراج وتوريد وتسويق المنتجات المستمدة من مصادر طبيعية والمعادن المنهوبة من جمهورية الكونغو الديمقراطية. ففي الواقع، ساهم حجم هذه الأنشطة ومدتها في إحداث ضرر لا يسبر غوره وتسبب في معاناة طالت آثارها السكان في المجتمعات المحلية المتضررة. علاوةً على ذلك، فإن هذه الأنشطة تغذي الدورة الدائمة للعنف والصراع والعمل القسري للأطفال والدمار البيئي إلى جانب إثرائها أعمال الميليشيات العنيفة والجماعات الإرهابية في المنطقة.
لقد وثّق المراقبون الدوليون مخططات عديدة تدعم مشروعًا ضخمًا لغسل الأموال ينطوي على تجارة غير مشروعة في المعادن محل الصراع المستمدة من الأراضي الكونغولية. وقد سلط هؤلاء المراقبون أيضًا الضوء على علاقات الاعتماد الوثيق بين مرتكبي عمليات النهب هذه والمنتجين الرئيسيين للإلكترونيات الاستهلاكية الضخمة الإنتاج، من الهواتف المحمولة إلى أجهزة الكمبيوتر وأنظمة السيارات والطيران، فضلاً عن البنية التحتية للطاقة المتجددة.
صرح Robert Amsterdam، الشريك المؤسس لشركة Amsterdam & Partners LLP، قائلاً: "هذا النشاط الذي تمارسه بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، والذي تقترن به مخاطر جسيمة تطول مستقبل شعب واقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية، تم تجاهله والتغاضي عنه لفترة طويلة للغاية." وأضاف قائلاً في هذا الصدد: "ستتعاون شركتنا مع فريق المحامين سواء داخل أو خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية، لمجابهة آفة نهب ثروات وموارد البلاد، على أن يكون هذا العمل مثالاً يحتذى به في نصف الكرة الجنوبي."
إن Amsterdam & Partners LLP شركة محاماة دولية لها مكاتب في لندن وواشنطن العاصمة. تتوفر المزيد من المعلومات عن الشركة على .
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