حصلت وحدة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية CC200A-LB من Quectel على شهادات CE وFCC وIC وRCM

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE ): يسر شركة Quectel Wireless Solutions، المزود العالمي لحلول إنترنت الأشياء، أن تعلن عن إنجاز رئيسي لوحدة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، CC200A-LB ، التي حصلت مؤخرًا على شهادات عالمية من السلطات الرائدة، بما في ذلك CE وFCC وIC وRCM. وهذا يؤكد امتثال CC200A-LB لمعايير شبكات الأقمار الصناعية في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

مع التركيز على الفعالية من حيث التكلفة والكمون المنخفض للغاية، توفر وحدة CC200A-LB اتصال شبكة عالمية موثوقًا به ومن دون انقطاع. وهذا يجعلها حلاً مثاليًا لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك البحرية والنقل والمعدات الثقيلة والزراعة والتعدين ومراقبة النفط والغاز بالإضافة إلى السيناريوهات الأخرى التي قد تكون فيها الشبكات الخلوية محدودة.

قال Norbert Muhrer، الرئيس ومدير خدمة العملاء في شركة Quectel Wireless Solutions: "يسعدنا أن نرى الموافقة العالمية على وحدة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الخاصة بنا. إن قدرتها على توفير تغطية الشبكة دون انقطاع تضمن اتصالاً مستمرًا وفعالاً من حيث التكلفة لإدارة الأصول البعيدة والمتنقلة في أي وقت وفي أي مكان".

تتضمن CC200A-LB اتصال إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية المتطور الذي توفره ORBCOMM، باستخدام النطاق L لمجموعة Inmarsat GEO. تتميز بالاتصال ثنائي الاتجاه، والكمون المنخفض، والتغطية العالمية. عند إقرانها بالوحدات الخلوية، فإنها تتيح تطبيقات إنترنت الأشياء المميزة ثنائية الوضع، مما يوفر موثوقية لا مثيل لها وتكرارًا وتغطية في كل مكان. في السيناريوهات ذات التغطية غير الكافية أو المعطلة للشبكة الخلوية، يمكن لأجهزة إنترنت الأشياء الحفاظ على الاتصال بسلاسة من خلال اتصالات الأقمار الصناعية.

تم تصميم CC200A-LB مع حزمة LCC+LGA انسيابية، بقياس 37 مم × 38 مم × 3.35 مم. يمكن للوحدة المجهزة بمواقع نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية متعددة التشكيلات تحديد موقع الجهاز بسرعة وبدقة. تسهل مجموعة أوامر AT سهلة الاستخدام التكوين والإدارة من دون عناء.

يمكن شراء الوحدة بشكل منفصل أو باستخدام هوائي Quectel المناسب للمساعدة في تسريع وقت وصول أجهزة العملاء إلى السوق.

وبصرف النظر عن CC200A-LB، قامت Quectel بتنويع محفظتها من خلال تقديم مجموعة من وحدات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. من بينها، CC660D-LS التي تتوافق مع معايير 3GPP NTN R17 وتتميز بالاتصال ثنائي الاتجاه، ودعم نطاقات التردد المتعددة، والكمون المنخفض وكذلك انخفاض استهلاك الطاقة. تم تصميم وحدات BG95-S5 وBG770A-SN لدعم كل من الشبكات الساتلية والخلوية، مما يوفر تغطية في كل مكان لتطبيقات إنترنت الأشياء.

حول Quectel

يدفعنا شغف Quectel بامتلاك عالم أكثر ذكاءً إلى تسريع ابتكار إنترنت الأشياء. نحن مؤسسة تركز اهتمامها على العملاء بشكل كبير، كما أننا مزود عالمي لحلول إنترنت الأشياء يحظى بالدعم والخدمات المتميزة. يحدد فريقنا العالمي المتنامي المكون من 5900 محترف وتيرة الابتكار في الوحدات الخلوية والنظم العالمية لسواتل الملاح والواي فاي والبلوتوث بالإضافة إلى الهوائيات والخدمات.

بفضل المكاتب الإقليمية والدعم في جميع أنحاء العالم، تكرس قيادتنا الدولية جهودها لتطوير إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.

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