حصلت وحدة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية CC200A-LB من Quectel على شهادات CE وFCC وIC وRCM

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ): يسر شركة Quectel Wireless Solutions، المزود العالمي لحلول إنترنت الأشياء، أن تعلن عن إنجاز رئيسي لوحدة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، CC200A-LB ، التي حصلت مؤخرًا على شهادات عالمية من السلطات الرائدة، بما في ذلك CE وFCC وIC وRCM. وهذا يؤكد امتثال CC200A-LB لمعايير شبكات الأقمار الصناعية في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.
مع التركيز على الفعالية من حيث التكلفة والكمون المنخفض للغاية، توفر وحدة CC200A-LB اتصال شبكة عالمية موثوقًا به ومن دون انقطاع. وهذا يجعلها حلاً مثاليًا لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك البحرية والنقل والمعدات الثقيلة والزراعة والتعدين ومراقبة النفط والغاز بالإضافة إلى السيناريوهات الأخرى التي قد تكون فيها الشبكات الخلوية محدودة.
قال Norbert Muhrer، الرئيس ومدير خدمة العملاء في شركة Quectel Wireless Solutions: "يسعدنا أن نرى الموافقة العالمية على وحدة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الخاصة بنا. إن قدرتها على توفير تغطية الشبكة دون انقطاع تضمن اتصالاً مستمرًا وفعالاً من حيث التكلفة لإدارة الأصول البعيدة والمتنقلة في أي وقت وفي أي مكان".
تتضمن CC200A-LB اتصال إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية المتطور الذي توفره ORBCOMM، باستخدام النطاق L لمجموعة Inmarsat GEO. تتميز بالاتصال ثنائي الاتجاه، والكمون المنخفض، والتغطية العالمية. عند إقرانها بالوحدات الخلوية، فإنها تتيح تطبيقات إنترنت الأشياء المميزة ثنائية الوضع، مما يوفر موثوقية لا مثيل لها وتكرارًا وتغطية في كل مكان. في السيناريوهات ذات التغطية غير الكافية أو المعطلة للشبكة الخلوية، يمكن لأجهزة إنترنت الأشياء الحفاظ على الاتصال بسلاسة من خلال اتصالات الأقمار الصناعية.
تم تصميم CC200A-LB مع حزمة LCC+LGA انسيابية، بقياس 37 مم × 38 مم × 3.35 مم. يمكن للوحدة المجهزة بمواقع نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية متعددة التشكيلات تحديد موقع الجهاز بسرعة وبدقة. تسهل مجموعة أوامر AT سهلة الاستخدام التكوين والإدارة من دون عناء.
يمكن شراء الوحدة بشكل منفصل أو باستخدام هوائي Quectel المناسب للمساعدة في تسريع وقت وصول أجهزة العملاء إلى السوق.
وبصرف النظر عن CC200A-LB، قامت Quectel بتنويع محفظتها من خلال تقديم مجموعة من وحدات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. من بينها، CC660D-LS التي تتوافق مع معايير 3GPP NTN R17 وتتميز بالاتصال ثنائي الاتجاه، ودعم نطاقات التردد المتعددة، والكمون المنخفض وكذلك انخفاض استهلاك الطاقة. تم تصميم وحدات BG95-S5 وBG770A-SN لدعم كل من الشبكات الساتلية والخلوية، مما يوفر تغطية في كل مكان لتطبيقات إنترنت الأشياء.
حول Quectel
يدفعنا شغف Quectel بامتلاك عالم أكثر ذكاءً إلى تسريع ابتكار إنترنت الأشياء. نحن مؤسسة تركز اهتمامها على العملاء بشكل كبير، كما أننا مزود عالمي لحلول إنترنت الأشياء يحظى بالدعم والخدمات المتميزة. يحدد فريقنا العالمي المتنامي المكون من 5900 محترف وتيرة الابتكار في الوحدات الخلوية والنظم العالمية لسواتل الملاح والواي فاي والبلوتوث بالإضافة إلى الهوائيات والخدمات.
بفضل المكاتب الإقليمية والدعم في جميع أنحاء العالم، تكرس قيادتنا الدولية جهودها لتطوير إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.
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