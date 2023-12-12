التعاون بين SLB وnorthern Lights JV وmicrosoft لرقمنة سلسلة قيمة احتجاز الكربون وتخزينه

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت SLB (ورمزها في بورصة نيويورك: SLB) ومعها Northern Lights Joint Venture (NL) اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم (MoU) مع Microsoft لتحسين سير العمل المتكامل القائم على السحابة لتشغيل Northern Lights، وهي واحدة من أولى شركات مقدمو خدمات نقل ثاني أكسيد الكربون، والتخزين لاحتجاز الكربون وتخزينه عبر الحدود (CCS). وسيساهم هذا التعاون في تطوير حلول رقمية قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة لصناعة احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه الناشئة.

قال Børre Jacobsen، المدير الإداري لشركة Northern Lights: "يعد سير العمل الرقمي عنصرًا أساسيًا لإدارة ثاني أكسيد الكربون بنجاح من خلال سلسلة القيمة الشاملة، اعتبارًا من نقطة الالتقاط وصولاً إلى التخزين الدائم. ويسر شركة Northern Lights عقد الشراكة مع شركتي التكنولوجيا الرائدتين في الصناعة، SLB وMicrosoft، لتطوير حلول CCS الرقمية.

في المراحل الأولى من التعاون، ستقوم SLB بتوسيع سير عمل CCS الرقمي وأنظمة المحاكاة الرقمية على منصة DelfiTM‎ الرقمية الخاصة بها، والتي تم نشرها لتبسيط سير العمل تحت السطح لـ Northern Lights في عام 2022.

وقال Trygve Randen، نائب الرئيس الأول للمنتجات والحلول الرقمية في SLB: "في أقل من ثلاثة عقود، يجب أن تزداد سعة احتجاز وتخزين الكربون بمقدار 100 إلى 200 مرة ليكون له التأثير المتوقع على الطموحات العالمية للوصول إلى الصافي الصفري. وتلعب الحلول الرقمية دورًا رئيسيًا في تمكين السرعة والنطاق اللازمين لـ CCS، ونحن متحمسون للتعاون الوثيق مع Microsoft وNorthern Lights JV لتسهيل الرقمنة المعقدة لسلسلة قيمة CCS."

ستقوم Microsoft بنشر وتوسيع منصة Microsoft Azure الخاصة بها لضمان توفير خدمات سحابية قابلة للتطوير تدعم أعمال Northern Lights وسير عمل SLB الرقمي بشأن CCS. تتعاون SLB وMicrosoft على تطوير منصة بيانات مفتوحة المصدر متوافقة مع Azure، ستكون هي البنية التحتية الرقمية لـ Northern Lights.

قال Sverre Brandsberg، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في صناعة الطاقة والموارد في Microsoft: "يسر Microsoft أن تتعاون بشكل وثيق مع SLB وNorthern Lights لتحفيزالتقليل الفعال لثاني أكسيد الكربون على نطاق واسع في عام 2024 وما بعده. ونحن واثقون من أن هذا المشروع الرائد يمكن أن يساعد في تسريع صناعة احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، والبنية التحتية الرقمية اللازمة لتحقيق أهداف المناخ العالمية."

يتيح احتجاز الكربون وتخزينه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو التخلص منها بالكامل، ما يوفر للجهات الصناعية الباعثة له فرصًا واقعية لإزالة الكربون. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، فإن "الوصول إلى الصافي الصفري سيكون مستحيلاً من الناحية العملية من دون احتجاز واستخدام الكربون وتخزينه".

تم إنشاء مشروع Northern Lights المشترك من قِبل Equinor وTotalEnergies وShell لتسريع عملية إزالة الكربون من الصناعة. ويجري تطوير مرافق النقل والتخزين في الموعد المحدد، وستكون شركة Northern Lights جاهزة لاستقبال وتخزين ثاني أكسيد الكربون من الجهات الصناعية الباعثة له في عام 2024. وتبلغ القدرة التخزينية للمرحلة الأولى من المشروع 1.5 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وقد أبرمت الشركة بالفعل اتفاقيات نقل وتخزين تجارية مع شركتي Yara وØrsted. وتتبنى Northern Lights المزيد من طموحات النمو، وتهدف إلى توسيع طاقتها التخزينية وفقًا لتطور السوق.

معلومات عن SLB

SLB(,رمزها في بورصة نيويورك: SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل على تحفيز الابتكار في مجال الطاقة من أجل الوصول إلى التوازن البيئي الذي يصب في مصلحة كوكب الأرض. ومن خلال بصمة عالمية في أكثر من 100 دولة وموظفين من جنسيات يبلغ عددها ضعف هذا الرقم تقريبًا، نعمل يوميًا على تجديد مجال النفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحول الطاقة. اعرف المزيد على slb .

م علومات عن Northern Lights

تعمل شركة Northern Lights على تطوير أول خدمة نقل عابر للحدود وبنية تحتية تخزينية لثاني أكسيد الكربون في العالم. وفي الموعد المحدد لتمام الاستعداد لاستقبال ثاني أكسيد الكربون في عام 2024، ستقدم Northern Lights خدمات نقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون الآمنة والموثوق بها للجهات الصناعية الباعثة له في أوروبا. Northern Lights JV DA هي مؤسسة شراكة عامة مسجلة ذات مسؤولية مشتركة (DA) مملوكة لشركات Equinor وTotalEnergies وShell.

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية: يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية - أي بيانات تتعلق بالمستقبل، وليس بأحداث ماضية. غالبًا ما تحتوي مثل هذه البيانات على كلمات مثل "نتوقع"، و"قد"، و"يمكن"، و"نقدِّر"، و"نعتزم"، و"نترقب"، و"سوف"، و"محتمل"، و"متوقع"، وكلمات أخرى مماثلة. وتتناول البيانات التطلعية المسائل غير المؤكدة بدرجات متفاوتة، مثل التوقعات أو التنبؤات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة لشركة SLB أو الفوائد المتوقعة منها؛ وبيانات عن الأهداف والخطط والتوقعات فيما يتعلق بالاستدامة والمسائل البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بانتقال الطاقة وتغير المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. وتخضع هذه البيانات لمخاطر وشكوك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف صافي انبعاثات الكربون السلبية؛ وعدم القدرة على تحقيق الفوائد المقصودة من استراتيجيات أو مبادرات أو شراكات SLB؛ والمبادرات التشريعية والتنظيمية التي تتناول الاهتمامات البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تتناول تأثير تغير المناخ العالمي؛ وتوقيت أو استلام الموافقات والتصاريح التنظيمية؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المفصلة في أحدث نماذج SLB من فئات 10-K و10-Q و8-K المودعة أو المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. إذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك أو غيرها (أو تغيرت عواقب مثل هذا التطور)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك التي تنعكس في بياناتنا التطلعية. وما يرد البيانات التطلعية هو اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وتتنصل SLB من أي نية أو التزام بالتحديث العلني أو المراجعة لهذه البيانات، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

Slb/newsroom

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