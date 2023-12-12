التعاون بين SLB وnorthern Lights JV وmicrosoft لرقمنة سلسلة قيمة احتجاز الكربون وتخزينه

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت SLB (ورمزها في بورصة نيويورك: SLB) ومعها Northern Lights Joint Venture (NL) اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم (MoU) مع Microsoft لتحسين سير العمل المتكامل القائم على السحابة لتشغيل Northern Lights، وهي واحدة من أولى شركات مقدمو خدمات نقل ثاني أكسيد الكربون، والتخزين لاحتجاز الكربون وتخزينه عبر الحدود (CCS). وسيساهم هذا التعاون في تطوير حلول رقمية قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة لصناعة احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه الناشئة.
قال Børre Jacobsen، المدير الإداري لشركة Northern Lights: "يعد سير العمل الرقمي عنصرًا أساسيًا لإدارة ثاني أكسيد الكربون بنجاح من خلال سلسلة القيمة الشاملة، اعتبارًا من نقطة الالتقاط وصولاً إلى التخزين الدائم. ويسر شركة Northern Lights عقد الشراكة مع شركتي التكنولوجيا الرائدتين في الصناعة، SLB وMicrosoft، لتطوير حلول CCS الرقمية.
في المراحل الأولى من التعاون، ستقوم SLB بتوسيع سير عمل CCS الرقمي وأنظمة المحاكاة الرقمية على منصة DelfiTM الرقمية الخاصة بها، والتي تم نشرها لتبسيط سير العمل تحت السطح لـ Northern Lights في عام 2022.
وقال Trygve Randen، نائب الرئيس الأول للمنتجات والحلول الرقمية في SLB: "في أقل من ثلاثة عقود، يجب أن تزداد سعة احتجاز وتخزين الكربون بمقدار 100 إلى 200 مرة ليكون له التأثير المتوقع على الطموحات العالمية للوصول إلى الصافي الصفري. وتلعب الحلول الرقمية دورًا رئيسيًا في تمكين السرعة والنطاق اللازمين لـ CCS، ونحن متحمسون للتعاون الوثيق مع Microsoft وNorthern Lights JV لتسهيل الرقمنة المعقدة لسلسلة قيمة CCS."
ستقوم Microsoft بنشر وتوسيع منصة Microsoft Azure الخاصة بها لضمان توفير خدمات سحابية قابلة للتطوير تدعم أعمال Northern Lights وسير عمل SLB الرقمي بشأن CCS. تتعاون SLB وMicrosoft على تطوير منصة بيانات مفتوحة المصدر متوافقة مع Azure، ستكون هي البنية التحتية الرقمية لـ Northern Lights.
قال Sverre Brandsberg، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في صناعة الطاقة والموارد في Microsoft: "يسر Microsoft أن تتعاون بشكل وثيق مع SLB وNorthern Lights لتحفيزالتقليل الفعال لثاني أكسيد الكربون على نطاق واسع في عام 2024 وما بعده. ونحن واثقون من أن هذا المشروع الرائد يمكن أن يساعد في تسريع صناعة احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، والبنية التحتية الرقمية اللازمة لتحقيق أهداف المناخ العالمية."
يتيح احتجاز الكربون وتخزينه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو التخلص منها بالكامل، ما يوفر للجهات الصناعية الباعثة له فرصًا واقعية لإزالة الكربون. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، فإن "الوصول إلى الصافي الصفري سيكون مستحيلاً من الناحية العملية من دون احتجاز واستخدام الكربون وتخزينه".
تم إنشاء مشروع Northern Lights المشترك من قِبل Equinor وTotalEnergies وShell لتسريع عملية إزالة الكربون من الصناعة. ويجري تطوير مرافق النقل والتخزين في الموعد المحدد، وستكون شركة Northern Lights جاهزة لاستقبال وتخزين ثاني أكسيد الكربون من الجهات الصناعية الباعثة له في عام 2024. وتبلغ القدرة التخزينية للمرحلة الأولى من المشروع 1.5 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وقد أبرمت الشركة بالفعل اتفاقيات نقل وتخزين تجارية مع شركتي Yara وØrsted. وتتبنى Northern Lights المزيد من طموحات النمو، وتهدف إلى توسيع طاقتها التخزينية وفقًا لتطور السوق.
معلومات عن SLB
SLB(,رمزها في بورصة نيويورك: SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل على تحفيز الابتكار في مجال الطاقة من أجل الوصول إلى التوازن البيئي الذي يصب في مصلحة كوكب الأرض. ومن خلال بصمة عالمية في أكثر من 100 دولة وموظفين من جنسيات يبلغ عددها ضعف هذا الرقم تقريبًا، نعمل يوميًا على تجديد مجال النفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحول الطاقة. اعرف المزيد على slb .
م علومات عن Northern Lights
تعمل شركة Northern Lights على تطوير أول خدمة نقل عابر للحدود وبنية تحتية تخزينية لثاني أكسيد الكربون في العالم. وفي الموعد المحدد لتمام الاستعداد لاستقبال ثاني أكسيد الكربون في عام 2024، ستقدم Northern Lights خدمات نقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون الآمنة والموثوق بها للجهات الصناعية الباعثة له في أوروبا. Northern Lights JV DA هي مؤسسة شراكة عامة مسجلة ذات مسؤولية مشتركة (DA) مملوكة لشركات Equinor وTotalEnergies وShell.
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Slb/newsroom
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