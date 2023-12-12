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شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة الوكيل الحصري لسيارات GREAT WALL، HAVAL، و TANK تكشف عن أحدث منتجاتها

12/12/2023 4:24:25 AM
(MENAFN- Al Watan) ظهرت شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة بجناح مميز في معرض الرياض للسيارات خلال الفترة من 5 – 9 ديسمبر في المملكة أرينا؛ عرضت من خلاله نخبة متنوعة من سيارات GREAT WALL ،HAVAL، وTANK، وكشفت الشركة عن مجموعة من سياراتها الكهربائية الهجينة التي تضم كلًا من سيارة HAVAL H6 HEV ،TANK 300 HEV وTANK 500 HEV، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الشركة وعدد من وكلاء GWM في الشرق الأوسط وممثلي شركة GWM، و اعضاء من الإعلاميين والمهتمين بقطاع صناعة السيارات.
وكان زوّار معرض الرياض للسيارات على موعد للتعرّف على مفهوم السيارات الكهربائية من خلال سيارة أورا (ORA) الكهربائية كليا والتي سوف تكون متاحة قريباً في السوق السعودية كما أكد ذلك المسؤولون في الشركة.
وبهذه المناسبة تحدث المهندس ماجد الشهراني، المدير التنفيذي لشركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة، الذي أكد على حرص الشركة على تقديم المنتجات التي تلبي جميع احتياجات العملاء، والذي بدوره ساهم في توفير سيارات هجينة وكهربائية في السوق السعودية.
وتابع قائلاً: هدفنا في شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة هو رضا عملائنا. نسعى لتحقيق ذلك من خلال توفير سيارات ذات جودة ومتانة عالية، إضافة إلى تقديم مستوى متميز في خدمات ما بعد البيع.

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