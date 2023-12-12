شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة الوكيل الحصري لسيارات GREAT WALL، HAVAL، و TANK تكشف عن أحدث منتجاتها

(MENAFN
- Al Watan) ظهرت شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة بجناح مميز في معرض الرياض للسيارات خلال الفترة من 5 – 9 ديسمبر في المملكة أرينا؛ عرضت من خلاله نخبة متنوعة من سيارات GREAT WALL ،HAVAL، وTANK، وكشفت الشركة عن مجموعة من سياراتها الكهربائية الهجينة التي تضم كلًا من سيارة HAVAL H6 HEV ،TANK 300 HEV وTANK 500 HEV، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الشركة وعدد من وكلاء GWM في الشرق الأوسط وممثلي شركة GWM، و اعضاء من الإعلاميين والمهتمين بقطاع صناعة السيارات.
وكان زوّار معرض الرياض للسيارات على موعد للتعرّف على مفهوم السيارات الكهربائية من خلال سيارة أورا (ORA) الكهربائية كليا والتي سوف تكون متاحة قريباً في السوق السعودية كما أكد ذلك المسؤولون في الشركة.
وبهذه المناسبة تحدث المهندس ماجد الشهراني، المدير التنفيذي لشركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة، الذي أكد على حرص الشركة على تقديم المنتجات التي تلبي جميع احتياجات العملاء، والذي بدوره ساهم في توفير سيارات هجينة وكهربائية في السوق السعودية.
وتابع قائلاً: هدفنا في شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة هو رضا عملائنا. نسعى لتحقيق ذلك من خلال توفير سيارات ذات جودة ومتانة عالية، إضافة إلى تقديم مستوى متميز في خدمات ما بعد البيع.
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