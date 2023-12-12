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زلزال يضرب الفلبين

12/12/2023 4:24:24 AM
(MENAFN- Al Watan) ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة سوريجاو ديل سور في الفلبين. وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن مركز الزلزال وقع على بعد 76 كلم، من منطقة كاجويت الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 190 كلم.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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