زلزال يضرب الفلبين
التاريخ
12/12/2023 4:24:24 AM
(MENAFN
- Al Watan) ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة سوريجاو ديل سور في الفلبين. وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن مركز الزلزال وقع على بعد 76 كلم، من منطقة كاجويت الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 190 كلم.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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