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الثقافة تحتفي بمسيرة خالد الفيصل

12/12/2023 4:24:24 AM
(MENAFN- Al Watan) تقيم وزارة الثقافة ممثلة في هيئة الفنون البصرية معرض استثنائي تحت عنوان معرض " موطن أفكاري" لتسليط الضوء على القيمة الفنية والأدبية الكبيرة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل،خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 3 يناير المقبل في قصر حطين بمدينة الرياض.
ويعكس معرض "موطن أفكاري" التزام الهيئة بتقديم منصةٍ تحتفي بالأعمال الفنية والأدبية للأمير خالد الفيصل.
وسوف يسلط المعرض الضوء على المسيرة العريقة لسموه في عالم الثقافة والأدب، وتوثيق تأثير الفن والشعر على المجتمع المحلي والعالمي، منوهة إلى أنه من المتوقع أن يكون المعرض وجهة جاذبة لعشاق الثقافة والفنون من المملكة ومن خارجها، لما يقدمه من فرصة مميزة في استكشاف إرث الأمير خالد الفيصل، والتعرّف على مساهماته الإبداعية في عالم الفن والأدب".
وسوف يكون معرض "موطن أفكاري" مكاناً فريداً يستكشف الجوانب المتعددة للأمير خالد الفيصل كشاعرٍ، وفنانٍ، تقلّد مناصب متعددة على مدى عقودٍ طويلة؛ ليأخذ زوّاره في رحلة ثقافية ثريّة تُعرّفهم بالجانب الثقافي والأدبي للأمير عبر عرض مجموعة من أشعاره، وفنونه التشكيلية، وتوثّق مسيرته العملية ليُبرز دوره في خدمة المجتمع، وتطوير المجالات الثقافية والفنية.

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