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16.85% ارتفاع مناولة الحاويات بالموانئ السعودية خلال نوفمبر 2023

12/12/2023 4:24:22 AM
(MENAFN- Al Watan) حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر نوفمبر لعام 2023م ارتفاعًا في أعداد حاويات المُناولة بنسبة 16.85% لتصل إلى 737,530 حاوية قياسية، مقارنة بـ 631,160 حاوية قياسية في الشهر ذاته من عام 2022م، ما يعكس الدور الذي تقوم به الهيئة في تطوير الخدمات اللوجستية، ورفع تصنيف المملكة بمؤشرات الأداء الدولية، وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني. وسجلت أعداد الحــاويات الصادرة خلال شهر نوفمبر 2023م زيادة بنسبة 15.95% لتصل إلى 212,216 حاوية، مقارنة بـ 183,024 حاوية في الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 18.67% لتصل إلى 224,324 حاوية، مقارنة بـ 189,029 حاوية، في الشهر المقابل من عام 2022م.
كما سجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 16.16% لتصل إلى 300,990 حاوية مقارنة بـ 259,108 حاويات في شهر نوفمبر لعام 2022م، بما يعمل على زيادة تنافسية خدمات الموانئ التابعة للهيئة، وفق أعلى المعايير العالمية، ويتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور التقاء ثلاث قارات.
وبلغت أحجام البضائع العامة 891,980 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 3,494,161 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 11,205,789 طنًا، فيما سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 754,124 رأس ماشية، بزيادة 159.00%، مقارنة بـ 291,169 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2022م. واستقبلت الموانئ التابعة للهيئة 78,264 راكبًا، بزيادة 6.30% عن الشهر المقابل في عام 2022 الذي سجل 73,627 راكبًا، في حين استقبلت الموانئ 82,649 سيارة، بانخفاض قدره 0.84% مقارنة بـ 83,352 سيارة، في الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفعت الحركة الملاحية بنسبة 2.11% بنحو 1,016 سفينة، مقارنة بـ 995 سفينة، في نوفمبر 2022م.
وشهدت الطنيات المناولة انخفاضاً بنسبة 6.13% ليصل إلى 23,717,049 طنًا من البضائع، مقارنة بـ 25,265,615 طنًا في الفترة المقابلة من عام 2022م، كما شهدت طنيات المواد الغذائية خلال شهر نوفمبر لعام 2023م انخفاضاً نسبته 33.07% لتصل إلى 1,268,832 طنًا، مقارنة بـ 1,895,765 طنًا في نوفمبر لعام 2022م.
يُذكر أن موانئ" أضافت خلال هذا العام 2023م، 27 خدمة شحن ملاحية جديدة لموانئ المملكة من قِبل كبرى خطوط الشحن العالمية، بهدف توسعة شبكة الخطوط الملاحية المنتظمة بين المملكة والعالم، بما يسهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء الإقليمية والدولية، وتعزيز التنافسية، كما تعمل على زيادة الكفاءة التشغيلية بالموانئ باستخدام أحدث المعدات، فضلاً عن مبادراتها النوعية التي تستهدف أتمتة العمليات التشغيلية في الموانئ التابعة لها، بما يعزز دور المملكة الريادي لقطاع النقل البحري، والخدمات اللوجستية.

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