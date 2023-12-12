إجراءات تأديبية بحق طلاب جامعة هارفارد لدعمهم فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network )
الولايات المتحدة/PNN- يواجه 4 طلاب في جامعة هارفارد الأمريكية إجراءات تأديبية، إثر قيامهم بتنظيم مظاهرات مؤيدة لفلسطين.
وبحسب صحيفة "هارفارد كريمسون"، تمت إحالة الطلاب الـ 4 إلى المجلس التأديبي في الجامعة.
وقالت جامعة هارفارد في تبرير لما حدث، "إن القيام بأفعال تعيق أداء المنتسبين للجامعة لأنشطتهم الاعتيادية، يشكل سلوكا غير مقبول ويخضع للتأديب".
ومن المتوقع أن يتم تحذير الطلاب الذين نظموا المظاهرة في حرم الجامعة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، أو إيقافهم عن الدراسة.
وقال كوجو اتشيمبونغ، أحد الطلاب الذين تمت إحالتهم إلى المجلس التأديبي: "نعلم أن هذا الأمر لن يوقفنا، ولن نسمح أبدا لهذه الحملات أن تقف في طريق تضامننا مع الشعب الفلسطيني".
MENAFN12122023000205011050ID1107577201
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.