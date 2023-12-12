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إجراءات تأديبية بحق طلاب جامعة هارفارد لدعمهم فلسطين

12/12/2023 4:22:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الولايات المتحدة/PNN- يواجه 4 طلاب في جامعة هارفارد الأمريكية إجراءات تأديبية، إثر قيامهم بتنظيم مظاهرات مؤيدة لفلسطين.

وبحسب صحيفة "هارفارد كريمسون"، تمت إحالة الطلاب الـ 4 إلى المجلس التأديبي في الجامعة.

وقالت جامعة هارفارد في تبرير لما حدث، "إن القيام بأفعال تعيق أداء المنتسبين للجامعة لأنشطتهم الاعتيادية، يشكل سلوكا غير مقبول ويخضع للتأديب".

ومن المتوقع أن يتم تحذير الطلاب الذين نظموا المظاهرة في حرم الجامعة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، أو إيقافهم عن الدراسة.

وقال كوجو اتشيمبونغ، أحد الطلاب الذين تمت إحالتهم إلى المجلس التأديبي: "نعلم أن هذا الأمر لن يوقفنا، ولن نسمح أبدا لهذه الحملات أن تقف في طريق تضامننا مع الشعب الفلسطيني".

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