الاحصاء: 2712 رخصة بناء في الربع الثالث من العام الجاري

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة بلغ 2,712 رخصة خلال الربع الثالث من العام 2023 بواقع (2,671 في الضفة الغربية وحوالي 41 في قطاع غزه)، منها 1,646 رخصة أبنية جديدة.

وأوضح "الإحصاء" في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن عدد الرخص الصادرة في فلسطين ارتفع خلال الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 13% مقارنة بالربع الثاني من العام 2023، كما سجل ارتفاعا قدره 2% مقارنة بالربع المناظر من العام 2022، إذ ارتفعت عدد رخص الابنية الجديدة بنسبة 12% مقارنة بالربع الثاني من العام 2023، وارتفعت بنسبة 1% مقارنة بالربع المناظر من العام 2022.

ولفت إلى أن مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) بلغ 1,243 ألف متر مربع، منها 998 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة، و245 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

وأشار "الإحصاء" إلى أن عدد الوحدات السكنية المرخصة بلغ 5,319 وحدة سكنيـة مساحاتها 875 ألف متر مربع، منها 4,185 وحدة سكنية جديدة مساحتها 687 ألف متر مربع، و1,134 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 188 ألف متر مربع.

وقد سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعاً بنسبة 3% خلال الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بالربع الثاني من العام 2023، وانخفاضاً بنسبة 4% مقارنة بالربع المناظر من العام 2022