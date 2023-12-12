الاحصاء: 2712 رخصة بناء في الربع الثالث من العام الجاري

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة بلغ 2,712 رخصة خلال الربع الثالث من العام 2023 بواقع (2,671 في الضفة الغربية وحوالي 41 في قطاع غزه)، منها 1,646 رخصة أبنية جديدة.
وأوضح "الإحصاء" في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن عدد الرخص الصادرة في فلسطين ارتفع خلال الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 13% مقارنة بالربع الثاني من العام 2023، كما سجل ارتفاعا قدره 2% مقارنة بالربع المناظر من العام 2022، إذ ارتفعت عدد رخص الابنية الجديدة بنسبة 12% مقارنة بالربع الثاني من العام 2023، وارتفعت بنسبة 1% مقارنة بالربع المناظر من العام 2022.
ولفت إلى أن مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) بلغ 1,243 ألف متر مربع، منها 998 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة، و245 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.
وأشار "الإحصاء" إلى أن عدد الوحدات السكنية المرخصة بلغ 5,319 وحدة سكنيـة مساحاتها 875 ألف متر مربع، منها 4,185 وحدة سكنية جديدة مساحتها 687 ألف متر مربع، و1,134 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 188 ألف متر مربع.
وقد سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعاً بنسبة 3% خلال الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بالربع الثاني من العام 2023، وانخفاضاً بنسبة 4% مقارنة بالربع المناظر من العام 2022
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