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الاحتلال يعتدى على مواطن بالضرب المبرح في الساوية جنوب نابلس

12/12/2023 4:22:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء،
على مواطن
بالضرب المبرح، عند مدخل قرية الساوية جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي الساوية محمود حسن للوكالة الرسمية بأن الاحتلال اعتدى على المواطن سامي عثمان أثناء عودته إلى منزله عند مدخل القرية بالضرب المبرح، ونقل إلى مستشفى سلفيت الحكومي، لتلقي العلاج.

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