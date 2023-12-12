الاحتلال يهدم مساكن في الأغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مساكن، وبركة ري وخلية شمسية، في الأغوار الشمالية.
وأفاد المواطن حسين عبد الرازق للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة "خزوق موسى" قرب قرية مرج نعجة في الأغوار، وهدمت أربع غرف سكنية (بناء قديم) مأهولة بالسكان، وخلية شمسية، وبركة تستخدم لري المزروعات.
يذكر أن المواطنين في الأغوار يعانون من سياسة هدم الاحتلال لمساكنهم، وتدمير مصادر الطاقة الكهربائية، والاستيلاء على المعدات الزراعية.
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