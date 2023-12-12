الاحتلال يهدم مساكن في الأغوار الشمالية

MENAFN - Palestine News Network ) الأغوار/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مساكن، وبركة ري وخلية شمسية، في الأغوار الشمالية.

وأفاد المواطن حسين عبد الرازق للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة "خزوق موسى" قرب قرية مرج نعجة في الأغوار، وهدمت أربع غرف سكنية (بناء قديم) مأهولة بالسكان، وخلية شمسية، وبركة تستخدم لري المزروعات.

يذكر أن المواطنين في الأغوار يعانون من سياسة هدم الاحتلال لمساكنهم، وتدمير مصادر الطاقة الكهربائية، والاستيلاء على المعدات الزراعية.