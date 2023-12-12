مجلس الاعمال الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية ينتخب مجلس ادارته

(MENAFN
- Palestine News Network )
دبي /PNN / انتخب مجلس الاعمال الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية مجلس ادارته الجديدة.
وقال المجلس في بيان صحفي "في يوم السبت الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ وبمقر غرفه تجاره وصناعه دبي وبحضور عمر الهاشمي ممثل الغرفه وبعد اكتمال النصاب القانوني عقدت الجمعيه العمومية العاديه لمجلس الاعمال الفلسطيني في دبي والامارات الشماليه اجتماعها السنوي حيث ناقشت وأقرت كل من التقرير الإداري والمالي، تقرير مراقب الحسابات المستقل كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، تبرئه ذمه اعضاء مجلس الاداره السابق .
وبعد ذلك انتخبت الجمعية العمومية اعضاء مجلس الاداره الجديد والمكون من
مالك ملحم رئيسا، حسن شعث نائباً للرئيس، عمر عبيد اميناً للسر، محمود غيث امين للصندوق، وعضوية كل من: محمد القواسمي، علي غنيم، ديما قمصيه، رائد نصار، محمد صوان.
هذا وجدير بالذكر ان مجلس الأعمال الفلسطيني في دبي والامارات الشماليه هو مجلس ذو نفع عام ، وهو كيان غير سياسي تم تأسيسه في 2013 بترخيص من قبل غرفة دبي للتجارة بهدف تقويه أواصر التعاون والإستثمار والتبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفلسطين.
MENAFN12122023000205011050ID1107577196
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.