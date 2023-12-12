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مجلس الاعمال الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية ينتخب مجلس ادارته

12/12/2023 4:22:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) دبي /PNN / انتخب مجلس الاعمال الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية مجلس ادارته الجديدة.

وقال المجلس في بيان صحفي "في يوم السبت الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ وبمقر غرفه تجاره وصناعه دبي وبحضور عمر الهاشمي ممثل الغرفه وبعد اكتمال النصاب القانوني عقدت الجمعيه العمومية العاديه لمجلس الاعمال الفلسطيني في دبي والامارات الشماليه اجتماعها السنوي حيث ناقشت وأقرت كل من التقرير الإداري والمالي، تقرير مراقب الحسابات المستقل كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، تبرئه ذمه اعضاء مجلس الاداره السابق .

وبعد ذلك انتخبت الجمعية العمومية اعضاء مجلس الاداره الجديد والمكون من
مالك ملحم رئيسا، حسن شعث نائباً للرئيس، عمر عبيد اميناً للسر، محمود غيث امين للصندوق، وعضوية كل من: محمد القواسمي، علي غنيم، ديما قمصيه، رائد نصار، محمد صوان.

هذا وجدير بالذكر ان مجلس الأعمال الفلسطيني في دبي والامارات الشماليه هو مجلس ذو نفع عام ، وهو كيان غير سياسي تم تأسيسه في 2013 بترخيص من قبل غرفة دبي للتجارة بهدف تقويه أواصر التعاون والإستثمار والتبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفلسطين.

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