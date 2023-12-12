Tuesday, 12 December 2023 06:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المعابر: السماح بإدخال زيت الزيتون إلى المملكة الأردنية الهاشمية

12/12/2023 4:22:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، عن سماح الجانب الأردني بإدخال زيت الزيتون إلى المملكة الأردنية الهاشمية عبر معبر الكرامة.

وأوضحت في بيان لها، بأن السماح بإدخال زيت الزيتون سيكون اعتباراً من اليوم الثلاثاء حتى الثامن والعشرين من شهر شباط/ فبراير المقبل، بواقع تنكتي زيت 16 لترا لكل عائلة ولمرة واحده فقط، داعية المسافرين إلى التقيد بهذه التعليمات.

MENAFN12122023000205011050ID1107577195

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث