المعابر: السماح بإدخال زيت الزيتون إلى المملكة الأردنية الهاشمية

وأوضحت في بيان لها، بأن السماح بإدخال زيت الزيتون سيكون اعتباراً من اليوم الثلاثاء حتى الثامن والعشرين من شهر شباط/ فبراير المقبل، بواقع تنكتي زيت 16 لترا لكل عائلة ولمرة واحده فقط، داعية المسافرين إلى التقيد بهذه التعليمات.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.