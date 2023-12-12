المعابر: السماح بإدخال زيت الزيتون إلى المملكة الأردنية الهاشمية

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، عن سماح الجانب الأردني بإدخال زيت الزيتون إلى المملكة الأردنية الهاشمية عبر معبر الكرامة.
وأوضحت في بيان لها، بأن السماح بإدخال زيت الزيتون سيكون اعتباراً من اليوم الثلاثاء حتى الثامن والعشرين من شهر شباط/ فبراير المقبل، بواقع تنكتي زيت 16 لترا لكل عائلة ولمرة واحده فقط، داعية المسافرين إلى التقيد بهذه التعليمات.
MENAFN12122023000205011050ID1107577195
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.