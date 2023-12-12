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نتنياهو: نستعد لاحتمال اندلاع حرب مع السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة ستكون تحت حكمنا

12/12/2023 4:22:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن سيناريو اندلاع حرب بين الأمن الفلسطيني في الضفة والجيش الإسرائيلي موجود على طاولة الحكومة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وأضاف خلال جلسة سرية للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين أن هذا الاحتمال يتم الاستعداد له في حال وقوعه، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء.

وخلال الجلسة المغلقة، سأل أعضاء الكنيست نتنياهو عن إمكانية حدوث مثل هذا السيناريو، ليرد“هذا السيناريو معروف لدينا ومطروح على الطاولة”.

وتابع: "الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية تناقش هذا السيناريو وتستعد له بحيث إذا وقع مثل هذا الحادث، تكون هناك طائرات هليكوبتر في الجو بغضون دقائق قليلة".

وفي ذات السياق،
قالت قناة كان 11 العبرية إن نتنياهو أكد استعداد إسرائيل لاحتمال شن حرب ضد قوات السلطة الفلسطينية، ووردت تصريحاته على خلفية الحديث عن تقديم تنازلات للفلسطينيين ومناقشة موضوع إعادة العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلي.

كما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن قطاع غزة سيكون تحت الحكم العسكري الإسرائيلي بعد الحرب.

وأضاف "سننشئ في قطاع غزة بعد الحرب إدارة مدنية، وسيعاد تأهيله بقيادة منظومة فلسطينية دون ان يسميها".


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