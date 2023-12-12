نتنياهو: نستعد لاحتمال اندلاع حرب مع السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة ستكون تحت حكمنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن سيناريو اندلاع حرب بين الأمن الفلسطيني في الضفة والجيش الإسرائيلي موجود على طاولة الحكومة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
وأضاف خلال جلسة سرية للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين أن هذا الاحتمال يتم الاستعداد له في حال وقوعه، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء.
وخلال الجلسة المغلقة، سأل أعضاء الكنيست نتنياهو عن إمكانية حدوث مثل هذا السيناريو، ليرد“هذا السيناريو معروف لدينا ومطروح على الطاولة”.
وتابع: "الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية تناقش هذا السيناريو وتستعد له بحيث إذا وقع مثل هذا الحادث، تكون هناك طائرات هليكوبتر في الجو بغضون دقائق قليلة".
وفي ذات السياق،
قالت قناة كان 11 العبرية إن نتنياهو أكد استعداد إسرائيل لاحتمال شن حرب ضد قوات السلطة الفلسطينية، ووردت تصريحاته على خلفية الحديث عن تقديم تنازلات للفلسطينيين ومناقشة موضوع إعادة العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلي.
كما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن قطاع غزة سيكون تحت الحكم العسكري الإسرائيلي بعد الحرب.
وأضاف "سننشئ في قطاع غزة بعد الحرب إدارة مدنية، وسيعاد تأهيله بقيادة منظومة فلسطينية دون ان يسميها".
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