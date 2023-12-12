صحفي من غزة لـ الوكيل يتحدث عن ظروف إنسانية مؤلمة يعيشها النازحون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال الصحفي عبد الناصر أبو عون من قطاع غزة إن مدينة رفح شهدت فجر اليوم قصفاً إسرائيلي جوي عنيف رافقه قصف مدفعي.



وأضاف أبو عون خلال اتصال هاتفي من رفح عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الثلاثاء أن إحدى الغارات الإسرائيلية المكثفة استهدفت منزلاً ارتقى على اثره أكثر من 18 شهيداً وعشرات الجرحى.



ونوه أن جيش الاحتلال يكثف قصفه لمناطق جنوب غزة مؤكداً أن أهدافه بالقصف تتركز على المناطق ذات الكثافة السكانية والمستشفيات.



وأوضح أن مدينة رفح لا يوجد بها مستشفيات وكان أهالي رفح يطالبون ما قبل الحرب بإنشاء مستشفى، قائلاً إنه "تم خلال الحرب تحويل كل المراكز الصحية إلى مستشفيات بإمكانيات منعدمة".



وتابع" النازحون في رفح يشهدون ظروفاً صعبة من نساء وأطفال وكبار سن بلا طعام وماء ومأوى حيث بلغ عدد النازحين إلى رفح لغاية الآن مليون نسمة".



وحول فتح معبر كرم أبو سالم اليوم، أشار إلى أن الاحتلال قرر فتح المعبر لتفتيش جميع المساعدات التي ستدخل القطاع.



وطالب بفتح معبر رفح للتمكن من نقل المصابين جراء العدوان الإسرائيلي من غزة إلى مصر ومن مصر إلى الدول العربية الأخرى .



وختم أن المقاومة لا تريد التوصل إلى هدنة في غزة وإنما تطالب بوقف كامل لإطلاق النار .