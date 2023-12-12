الاحتلال يهدم منشآت زراعية في عناتا شرق القدس

الاحتلال يهدم منشآت زراعية في عناتا شرق القدس
التاريخ
12/12/2023 3:14:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منشآت في بلدة عناتا شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر، بأن جرافات الاحتلال هدمت بركسا ومزرعة تعودان للمواطن الفلسطيني محمد أحمد حلوة في البلدة.
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