بوابل من قذائف الهاون .. سرايا القدس تقصف تجمعات للعدو في خانيونس

بوابل من قذائف الهاون .. سرايا القدس تقصف تجمعات للعدو في خانيونس
التاريخ
12/12/2023 3:14:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس عن قصف تجمعات العدو محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.
وتدور اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال في خانيونس مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف العدو.
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