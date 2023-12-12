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تعطّل مشغّل الإنترنت والاتصالات الأكبر في أوكرانيا

12/12/2023 3:14:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- توقفت شركة Kyivstar أكبر مشغل للإنترنت والاتصالات في أوكرانيا عن العمل في جميع أنحاء البلاد، كما توقف موقع الشركة عن العمل.
وذكرت قناة Espreso التلفزيونية الأوكرانية: "صباح اليوم الثلاثاء، حدث عطل في عمل شركة الاتصالات Kyivstar ويشكو المستخدمون من انقطاع الاتصالات والإنترنت وعدم القدرة على الدخول إلى موقع الشركة المشغلة".

تجدر الإشارة إلى أنه عند محاولة تسجيل الدخول، يعطي موقع Kyivstar خطأ ولا تعمل الصفحة ولم تدل الشركة بأي توضيح أو بيان.
وأعلنت سلطات مدينة كييف يوم الجمعة الماضي وقف حركة القطارات بين محطتي ليبيدسكايا وديميفسكايا من خط المترو الأزرق، بسبب الضغط في النفق وظهور تشققات في جدرانه، ما أدى إلى تدفق المياه إليه.

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