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زين تنظم وقفة تضامنية وتواصل دعمها للأهل في غزة

12/12/2023 3:14:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - : نظمت شركة زين الأردن صباح يوم الإثنين وقفة تضامنية مع الأهل في قطاع غزة، وذلك في إطار الموقف الأردني الموحد تجاه الأشقاء، واستمراراً لمبادرات الشركة ودعمها المستمر لصمودهم.
واشتملت الوقفة التي شارك فيها أفراد عائلة زين على الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ورفع المشاركون لافتات تعبر عن موقفهم تجاه ما يحدث، والدعوة إلى وقف إطلاق النار وإنقاذ غزة من العدوان الذي تتعرض له، مع التأكيد على حرية فلسطين والدعم المتواصل للقضية الفلسطينية العادلة.
وواصلت شركة زين الأردن مبادراتها التي بدأتها منذ بدء عدوان الاحتلال الغاشم على غزة، حيث أطلقت يوم الاحد المرحلة الثانية من حملة الشتاء السنوية التي بدأتها هذا العام من غزة، حيث أعلنت زين أمس الأحد عن فتح باب التبرع للأهل في قطاع غزة بالملابس الشتوية والأغطية الجديدة التي يمكن وضعها في الصندوق المخصص في معرض زين الرئيسي في شارع الملك عبدالله الثاني، ليتم إيصالها بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، فيما قدمت الشركة في وقت سابق شاحنة محمّلة بالأغطية الشتوية (البطانيات) في مستهل حملتها الشتوية.
وكانت شركة زين الأردن قدّمت في وقت سابق تبرّعاً نقدياً بقيمة 100 ألف دينار أردني، فيما قدّم مشتركوها 9,024 دينار، بالإضافة إلى 17,700 دينار من موظفي الشركة، لإغاثة الأهل في قطاع غزة وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الفلسطينية والمواد الغذائية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، كما قامت زين وفي بادرة رمزية ومعنوية بتغيير اسم شبكتها لتظهر على هواتف مشتركيها باسم GAZA ليكون عنوان شبكتها هو عنوان الفخر والصمود.
كما أطلقت زين سلسلة من المبادرات التي اشتملت على تقديم 1000 دقيقة اتصال مجانية لمشتركيها للاتصال على شبكة جوال فلسطين، لتمكينهم من البقاء على تواصل دائم مع الأهل في فلسطين الحبيبة والاطمئنان عليهم ودعم صمودهم، كما وأتاحت "زين كاش" وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لكافة مستخدمي محفظتها إمكانية التبرع عبر تطبيق "زين كاش"، حيث هبّ الأردنيون أفراداً ومؤسسات للتبرع للأهل والأشقاء، إذ أطلقت اللجنة العُليا للإعمار في فلسطين والمكونة من نقابتي المهندسين والمقاولين وبالتعاون مع "زين كاش" حملة غزة معاً ننصرها: الإيواء وإعادة الاعمار، والتي وصلت قيمة التبرعات المقدمة من خلالها إلى 500 ألف دينار أردني يُرصد ريعها لإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزّة الذي يشهد دماراً غير مسبوق جراء العدوان الغاشم.




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