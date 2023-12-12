الملك يغادر إلى مدريد وجنيف في زيارة عمل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، أرض الوطن في زيارة عمل إلى مدريد وجنيف.
ويلتقي جلالته في مدريد بجلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، ورئيس الحكومة الإسبانية، لحشد الدعم الدولي للضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
كما يلقي جلالته كلمة في المنتدى العالمي للاجئين بجنيف.
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