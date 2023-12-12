إلغاء وتأجيل 24 رحلة جوية في مطارات موسكو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت بيانات خدمة "جداول ياندكس" بتأجيل وإلغاء 24 رحلة جوية في مطارات العاصمة الروسية موسكو.
ووفقا لبيانات الخدمة عند الساعة 6.55 بتوقيت موسكو، فقد تأخرت عن موعدها ثماني رحلات في مطار فنوكوفو وتم إلغاء رحلتين، وفي مطار دوموديدوفو تأخرت 12 رحلة وألغيت ثلاث رحلات أخرى.
وفي مطار شيريميتيفو تأخرت أربع رحلات جوية.
وذكر مركز الأرصاد الجوية أنه من المتوقع اليوم الثلاثاء تسجيل تساقط كثيف للثلوج في موسكو مصحوب بالعواصف، في ظل 6 درجات تحت الصفر.
روسيا اليوم
MENAFN12122023000208011052ID1107576171
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.