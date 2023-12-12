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إلغاء وتأجيل 24 رحلة جوية في مطارات موسكو

12/12/2023 3:14:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت بيانات خدمة "جداول ياندكس" بتأجيل وإلغاء 24 رحلة جوية في مطارات العاصمة الروسية موسكو.
ووفقا لبيانات الخدمة عند الساعة 6.55 بتوقيت موسكو، فقد تأخرت عن موعدها ثماني رحلات في مطار فنوكوفو وتم إلغاء رحلتين، وفي مطار دوموديدوفو تأخرت 12 رحلة وألغيت ثلاث رحلات أخرى.

وفي مطار شيريميتيفو تأخرت أربع رحلات جوية.
وذكر مركز الأرصاد الجوية أنه من المتوقع اليوم الثلاثاء تسجيل تساقط كثيف للثلوج في موسكو مصحوب بالعواصف، في ظل 6 درجات تحت الصفر.

روسيا اليوم

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