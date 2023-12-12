إلغاء وتأجيل 24 رحلة جوية في مطارات موسكو

وفي مطار شيريميتيفو تأخرت أربع رحلات جوية. وذكر مركز الأرصاد الجوية أنه من المتوقع اليوم الثلاثاء تسجيل تساقط كثيف للثلوج في موسكو مصحوب بالعواصف، في ظل 6 درجات تحت الصفر.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.