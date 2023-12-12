انتخاب الأميركية كيت فوربس رئيسة للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتُخبت الناشطة الإنسانية وسيدة الأعمال الأميركية كيت فوربس، مساء أمس الاثنين، رئيسة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لتصبح بذلك ثاني امرأة تتولى المنصب منذ أن أنشئ.



وبحسب واشنطن تايمز، جاء في بيان للاتحاد أنّ "انتخاب فوربس رئيسة للجنة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر هو لحظة تاريخية، حيث يسلط هذا الإنجاز الضوء على الالتزام المستمر للجنة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالتنويع والمساواة الجندرية في قيادتها".



وبدأت فوربس مسيرتها متطوّعة في الصليب الأحمر الأميركي- فرع فينيكس ولاية أريزونا، وارتقت لتشغل منصب نائبة رئيس مجلس الإدارة ورئيسة المتطوعين على المستوى الأميركي، وقد تولّت إدارة شؤون أكثر من مليون متطوع.



وفي السنوات الـ17 الأخيرة كانت عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وكان آخر منصب شغلته قبل انتخابها رئيسة لجنة التدقيق وإدارة المخاطر في الاتحاد.



وللاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فروع في 191 بلداً ويبلغ عدد متطوعيه نحو 16 مليوناً.

بترا