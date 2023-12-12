تأجيل أول إطلاق لصاروخ النقل Vulcan Centaur

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وفقا لتوري برونو، مدير عام شركة United Launch Alliance الأمريكية، من المحتمل تأجيل أول إطلاق للصاروخ الواعد Vulcan Centaur إلى أوائل شهر يناير المقبل.
وتشير SpaceNews إلى أن هذه المعلومات نشرها برونو على صفحته في شبكة X (تويتر سابقا).
ووفقا له، خلال الاختبار الأخير لصاروخ النقل، اشتغلت المنظومة الأوتوماتيكية، ما منع اشتغال محركات المرحلة الأولى. مشيرا إلى أن المشكلات اكتشفت في المعدات الأرضية، بينما عملت أنظمة الصاروخ نفسه بشكل جيد. لذلك إذا لم يطلق الصاروخ في شهر ديسمبر الجاري، فمن المقرر إطلاقه في 8 يناير 2024.
ويذكر أن شركة United Launch Alliance كانت قد أعلنت في شهر أكتوبر، أن الإطلاق الأول لصاروخ النقل Vulcan Centaur سيكون في 24 ديسمبر 2023.
MENAFN12122023000208011052ID1107576168
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.