تأجيل أول إطلاق لصاروخ النقل Vulcan Centaur

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وفقا لتوري برونو، مدير عام شركة United Launch Alliance الأمريكية، من المحتمل تأجيل أول إطلاق للصاروخ الواعد Vulcan Centaur إلى أوائل شهر يناير المقبل.

وتشير SpaceNews إلى أن هذه المعلومات نشرها برونو على صفحته في شبكة X (تويتر سابقا).

ووفقا له، خلال الاختبار الأخير لصاروخ النقل، اشتغلت المنظومة الأوتوماتيكية، ما منع اشتغال محركات المرحلة الأولى. مشيرا إلى أن المشكلات اكتشفت في المعدات الأرضية، بينما عملت أنظمة الصاروخ نفسه بشكل جيد. لذلك إذا لم يطلق الصاروخ في شهر ديسمبر الجاري، فمن المقرر إطلاقه في 8 يناير 2024.

ويذكر أن شركة United Launch Alliance كانت قد أعلنت في شهر أكتوبر، أن الإطلاق الأول لصاروخ النقل Vulcan Centaur سيكون في 24 ديسمبر 2023.