مستعمرون يقتحمون الأقصى والاحتلال يشدد من اجراءاته عند أبوابه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.
وأفاد شهود عيان، بأن المستعمرين قاموا بجولات استفزازية بباحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، في ظل زيادة الدعوات للاقتحامات، بالتزامن مع حلول الأعياد اليهودية، التي تتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وفي السياق، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى، والبلدة القديمة.
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