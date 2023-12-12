مستشفى النجار بغزة: انتشار الإسهال والجدري بين النازحين في رفح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير مستشفى النجار في مدينة رفح بقطاع غزة إنهم رصدوا انتشار الإسهال والجدري بين النازحين منهم الأطفال في رفح.



وأضاف في تصريحات صحفية " يصلنا يوميا نحو 1500 حالة أمراض معوية؛ بسبب نقص الغذاء."



وأكد على انتشار الإسهال والإنفلونزا بين النازحين في رفح، قائلاً "الوضع أصبح كارثيا".



ونوه أنه لا يوجد أي تحويلات أو سفر للمرضى عبر معبر رفح اليوم.

