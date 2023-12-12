مستشفى النجار بغزة: انتشار الإسهال والجدري بين النازحين في رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير مستشفى النجار في مدينة رفح بقطاع غزة إنهم رصدوا انتشار الإسهال والجدري بين النازحين منهم الأطفال في رفح.
وأضاف في تصريحات صحفية " يصلنا يوميا نحو 1500 حالة أمراض معوية؛ بسبب نقص الغذاء."
وأكد على انتشار الإسهال والإنفلونزا بين النازحين في رفح، قائلاً "الوضع أصبح كارثيا".
ونوه أنه لا يوجد أي تحويلات أو سفر للمرضى عبر معبر رفح اليوم.
MENAFN12122023000208011052ID1107576166
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.