مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ناشد المواطن ابراهيم العثامنة بضرورة التبرع لقريبه المريض "يوسف أشرف زايد العثامنة " بالدم من اي زمرة .
على ان يكون التبرع في بنك الدم التابع لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا طيلة ايام الاسبوع ، ويوم الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر
للتواصل مع ذوي المريض : 0788489194
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