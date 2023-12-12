Tuesday, 12 December 2023 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

12/12/2023 3:14:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناشد المواطن ابراهيم العثامنة بضرورة التبرع لقريبه المريض "يوسف أشرف زايد العثامنة " بالدم من اي زمرة .


على ان يكون التبرع في بنك الدم التابع لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا طيلة ايام الاسبوع ، ويوم الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر


للتواصل مع ذوي المريض : 0788489194

MENAFN12122023000208011052ID1107576165

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث