الاتحاد الأوروبي: المخططات الإسرائيلية تهدد التوازن الديني بالقدس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN-قال الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، إن المخططات الاستيطانية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، تهدد بتغيير طابع العديد من الأماكن المقدسة بشكل دائم، وتقويض التوازن الديني القائم بالمدينة.





جاء ذلك في بيان مشترك لممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية ألكسندر شتوتسمان، مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، اطلعت عليه الأناضول.





والتقى رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، بالقدس الشرقية، الاثنين، مع ممثلي العديد من الكنائس المسيحية الموجودة في جبل الزيتون بالمدينة.





وقال البيان: "يهدد عدد من المشاريع المخططة في البلدة القديمة بالقدس وما حولها، بتغيير طابع العديد من الأماكن المقدسة بشكل دائم، وتقويض التوازن الديني القائم".





وأضاف: "تشمل هذه المشاريع توسيع الحديقة الوطنية على جبل الزيتون، وخطة لبناء تلفريك في قلب القدس التاريخية".





وحذر من أن "متابعة تنفيذ هذه الخطط، يمكن أن يكون لها تأثير ضار على الأماكن المقدسة، ومسارات الحج، وقدرة مجتمعات القدس على البقاء، كما أن من شأنه أن يشكل تهديدا خطيرا للوضع الخاص للقدس، وكذلك التعايش السلمي بين جميع الديانات التوحيدية الثلاث في القدس".





وأشار البيان المشترك إلى أن: "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الحفاظ على الوضع القائم، بما في ذلك الأماكن المقدسة المسيحية، حيث يجب الحفاظ على المكانة والطابع الخاصين للقدس ومدينتها القديمة، وحرمة أماكنها المقدسة".





وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت مؤخرا مخططا لتوسيع ما تسميها "الحديقة الوطنية" في جبل الزيتون، لتصادر أراضي تابعة للكنيسة في المنطقة.





كما أعلنت قبل أيام قرارها إخلاء 30 عائلة من منازلها في منطقة باب المغاربة القريبة من البلدة القديمة، ومصادرة الأرض المقامة عليها المنازل، بمساحة 8.7 دونمات، بغرض إقامة محطة للقطار الهوائي الخفيف "التلفريك".





ويبدأ القطار الهوائي الخفيف من القدس الغربية، ويصل إلى جبل الزيتون، ومنه إلى منطقة باب المغاربة القريبة من حائط البراق الذي يسميه اليهود الحائط الغربي أو الحائط المبكى الملاصق للمسجد الأقصى.





وتقام أعمدة القطار الهوائي الخفيف على أراض فلسطينية بعضها تابعة للكنيسة.





وكانت إسرائيل رفضت الاعتراضات الفلسطينية على توسعة "الحديقة الوطنية" و"التلفريك".





وقد احتلت إسرائيل القدس الشرقية في 1967.





ويصر الفلسطينيون على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية، فيما تقول إسرائيل إن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها.





يتزامن ذلك مع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت حتى مساء الأحد 17 ألفا و997 شهيدا، و49 ألفا و229 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.ش