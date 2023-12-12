بالأرقام.. هآرتس تكشف فجوة كبيرة بين عدد الجنود الجرحى المعلن وسجلات المستشفيات الإسرائيلية

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية وجود فجوة كبيرة بين أعداد الجنود الجرحى التي أعلن عنها جيش الاحتلال، وقوائم الجرحى في المستشفيات.

وكشفت الصحيفة كذب الأرقام التي أعلنها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أعداد المصابين في المستشفيات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة.

وذكرت“هآرتس” أن أرقام الجنود المصابين في المستشفيات جاءت على النحو التالي:

1949 في مستشفى بئر السبع، و178 في مسشفى أسوتا، و148 في مسشفى إيخلوف في تل أبيب، و181 في مسشفى رمبام بحيفا، و139 في مستشفى شعاري تسيديك بالقدس، و1000 في مسشفى سوروكا بالجنوب، و500 في مستشفى مسشفى شيبا بالجنوب أيضا.

كما نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر أن ثمة فجوة ً كبيرة بين عدد الجنود الجرحى الذي أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم وهو 1600 وبين أرقام الجرحى من الجنود وفق القوائم الجزئية التي أعلنتها المستشفيات التي استقبلت الجنود الجرحى منذ أول أيام الحرب على غزة، والتي بلغ العدد فيها حوالي 4591.

وقرر المتحدثون باسم المستشفيات في إسرائيل عدم الانصياع للتعليمات الجديدة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي حاول إخضاع المتحدثين باسم المستشفيات العامة له وطالبهم بالامتناع عن إبلاغ الجمهور عن الجنود الجرحى الذين يصلون إلى المستشفيات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة إنها رفضت في رسالة موجهة إلى الجيش الإسرائيلي، الامتثال لمتطلبات المصادقة المسبقة عن أي تقرير عن الجنود الجرحى.

وكانت صحيفة“يديعوت أحرونوت”، كشفت في تقرير عن إصابة 5000 جندي في صفوف جيش الاحتلال، بينهم 2000 أصيبوا بإعاقة. لكن الصحيفة ما لبثت أن تراجعت في اليوم ذاته عن الأرقام التي أحدثت ضجة واسعة، حيث خفضت حصيلة الإصابات من 5000 إلى 2000 فقط.

المصدر : صحافة إسرائيلية + مواقع التواصل