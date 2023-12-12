Tuesday, 12 December 2023 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غالانت: العمليات العسكرية قد تمتد أشهرا

12/12/2023 3:13:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-نقلت وكالة أسوشيتد برس عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن المرحلة الحالية للحرب يمكن أن تمتد أسابيع وأن العمليات العسكرية قد تمتد أشهرا.

وقال غالانت إن المرحلة المقبلة للحرب ستكون أقل حدة وتتطلب من القوات الإسرائيلية الحفاظ على حرية عملياته.

MENAFN12122023000205011050ID1107576161

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث