غالانت: العمليات العسكرية قد تمتد أشهرا

غالانت: العمليات العسكرية قد تمتد أشهرا
التاريخ
12/12/2023 3:13:24 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-نقلت وكالة أسوشيتد برس عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن المرحلة الحالية للحرب يمكن أن تمتد أسابيع وأن العمليات العسكرية قد تمتد أشهرا.
وقال غالانت إن المرحلة المقبلة للحرب ستكون أقل حدة وتتطلب من القوات الإسرائيلية الحفاظ على حرية عملياته.
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