الاحتلال يهدم منشآت زراعية في عناتا شرق القدس

الاحتلال يهدم منشآت زراعية في عناتا شرق القدس
التاريخ
12/12/2023 3:13:23 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منشآت في بلدة عناتا شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال هدمت بركسا ومزرعة
تعودان للمواطن محمد أحمد حلوة في البلدة.
يتبع..
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