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الاحتلال يهدم منشآت زراعية في عناتا شرق القدس

12/12/2023 3:13:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منشآت في بلدة عناتا شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال هدمت بركسا ومزرعة
تعودان للمواطن محمد أحمد حلوة في البلدة.

يتبع..

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