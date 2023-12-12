مستعمرون يقتحمون الأقصى والاحتلال يشدد من اجراءاته عند أبوابه

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة منشرطة الاحتلال الاسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن المستعمرين قاموا بجولات استفزازية بباحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية،

في ظل زيادة الدعوات للاقتحامات، بالتزامن مع حلول الأعياد اليهودية، التي تتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وفي السياق، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى، والبلدة القديمة.