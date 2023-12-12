الاحتلال يصيب مواطنا بالرصاص ويعتقله مع 21 آخرين في سلواد

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أُصيب مواطن، اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي، واعتقل مع 21 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلواد شمال شرق رام الله.
وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أصابت المواطن وسيم سنيبر بالرصاص الحي في البطن قبل أن تعتقله، ولا تتوفر معلومات حول طبيعة إصابته.
كما اندلعت مواجهات عقب اقتحام البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام على المواطنين.
وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في البلدة، واعتقلت21 مواطنا بينهم امرأة، وهم: سرية حامد زوجة المبعد إلى غزة جاسر حامد، ولؤي نوح فارس، وخليل حسن مرعي، وأيمن نعيم مرعي، وعبد الله عدس، وعمرو أحمد حامد، ومحمد عبد الرحيم حامد، وعائد سمريات، ومحمد مصطفى حامد، وحسن مفرح، وعبد الغني حسن مفرح، وربحي حامد، وقاسم رياض حامد، وعبد الغافر نجار، وعبد العزيز صبح، نائل نمر حام، ومحمد صالح حامد، وإسماعيل الناطور، وسائد حامد، وعماد جبريل، وخليل حماد، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.
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