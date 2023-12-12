الاحتلال يصيب مواطنا بالرصاص ويعتقله مع 21 آخرين في سلواد

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أُصيب مواطن، اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي، واعتقل مع 21 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أصابت المواطن وسيم سنيبر بالرصاص الحي في البطن قبل أن تعتقله، ولا تتوفر معلومات حول طبيعة إصابته.



كما اندلعت مواجهات عقب اقتحام البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام على المواطنين.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في البلدة، واعتقلت21 مواطنا بينهم امرأة، وهم: سرية حامد زوجة المبعد إلى غزة جاسر حامد، ولؤي نوح فارس، وخليل حسن مرعي، وأيمن نعيم مرعي، وعبد الله عدس، وعمرو أحمد حامد، ومحمد عبد الرحيم حامد، وعائد سمريات، ومحمد مصطفى حامد، وحسن مفرح، وعبد الغني حسن مفرح، وربحي حامد، وقاسم رياض حامد، وعبد الغافر نجار، وعبد العزيز صبح، نائل نمر حام، ومحمد صالح حامد، وإسماعيل الناطور، وسائد حامد، وعماد جبريل، وخليل حماد، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.