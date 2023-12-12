بايدن يقر بوجود خلافات مع نتنياهو ويحذر من تغير في الرأي العام

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن وجود خلافات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سابقا وحاليا"، مشيرا إلى أن نتنياهو في "موقف صعب"، محذرا من تحول في الرأي العام تجاه إسرائيل.
وتناول بايدن، الذي كان يتحدث خلال حفل استقبال بالبيت الأبيض بمناسبة عيد يهودي، علاقته المستمرة منذ عقود مع نتنياهو.
وأشار إلى ما كتبه على صورة قديمة لهما، قائلا "كتبت في الأعلى: بيبي، أنا أحبك ولكني لا أتفق مع أي شيء لعين تعين عليك قوله". وبيبي هو اسم يشتهر به نتنياهو.
وأضاف بايدن وسط تصفيق متقطع من الجمهور الذي غالبيته من اليهود "الأمر نفسه تقريبا اليوم"، مضيفا أن إسرائيل في "موقف صعب... لدي خلافات مع بعض القيادات الإسرائيلية". ولم يوضح ما هي الخلافات المتبقية بينهما.
ويواجه بايدن انتقادات شديدة لدعمه القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر منذ أكثر من شهرين على غزة.
وقال بايدن لليهود الذين يحتفلون بالأعياد في البيت الأبيض إنه بغض النظر عن الخلافات مع القيادة الإسرائيلية، فإن "التزامه" تجاه "الدولة اليهودية المستقلة لا يتزعزع".
وأضاف "يا جماعة، لو لم تكن هناك إسرائيل، لما كان هناك يهودي آمن في العالم".
وقال إن المساعدة لإسرائيل ستستمر حتى تتم هزيمة حماس، لكنه حذر من أن الرأي العام قد يمر بتحول خطير على أمن إسرائيل.
وقال "علينا أن نكون حذرين... عليهم أن يكونوا حذرين. الرأي العام العالمي كله يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها. لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك".
وقال بايدن إن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل تحرير الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة وتسريع تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين و"التأكيد لأصدقائنا الإسرائيليين على أننا بحاجة إلى حماية حياة المدنيين".
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