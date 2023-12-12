الرئيس التنفيذي لشركة رولز-رويس يدعم الكربون في صناعة الطيران

(MENAFN
) في تطور حديث، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة رولز-رويس، توفان إرجينبلجيك، عن دعمه للمبادرات التي تهدف إلى تحقيق إزالة الكربون في صناعة الطيران، على الرغم من قرار الشركة في وقت سابق بإنهاء جهودها في تقنيات الدفع الكهربائي والهيدروجين. بينما يتصوّر إرجينبلجيك مستقبلًا ذا انبعاثات منخفضة بوساطة وقود الطيران المستدام، يعترف بالتحديات الكبيرة التي يجب معالجتها لتحقيق هذا التصوّر.
كما يتناسب تركيز إرجينبلجيك على وقود الطيران المستدام مع اتجاهات التكنولوجيا الحالية للمحركات، التي تقدم نهجًا أكثر فعالية من حيث التكلفة للمصنعين مقارنة بالتطوير الواسع والمكلف المطلوب لتقنيات الدفع الكهربائي والهيدروجين. وعلى الرغم من أن الأخير يعد واعدًا في تقليل انبعاثات الكربون، إلا أنه يتطلب استثمارات كبيرة وجهود تطوير بسبب كثافته الطاقوية المنخفضة.
كذلك يواجه اعتماد وقود الطيران المستدام عقبات، حيث يقدر حاليًا حصته في استهلاك الوقود العالمي للطيران بنسبة 0.1 بالمئة فقط، كما أفادت الجمعية الدولية للنقل الجوي اياتا, ويعتمد إنتاج الوقود المستدام غالبًا على تحويل الدهون والزيوت الزائدة، مما يؤدي إلى تقليل قابل للإشادة بنسبة 70 بالمئة في انبعاثات الكربون الصافية مقارنة بالوقود التقليدي للطيران. على الرغم من هذه الميزة البيئية، يظل التحدي الرئيسي هو التكلفة العالية، حيث يتم تسعير الوقود المستدام بأكثر من ضعف تلك النوعية من الوقود التقليدي.
في حين يمثل وقود الطيران المستدام مسارًا واعدًا لتقليل انبعاثات الكربون في قطاع الطيران، يجب على الصناعة مواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بإنتاجه. مع استمرار الجهود نحو الاستدامة، سيكون من الضروري التعامل مع عدم المساواة في التكلفة لتحقيق اعتماد واسع النطاق وتحقيق مناظر طيبة للبيئة في مشهد الطيران.
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