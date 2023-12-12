البنك المركزي يظهر القلق من زيادة أجور الموظفين في بريطانيا

(MENAFN
) بينما يعد زيادة الأجور سببًا للفرح والسعادة بالنسبة للشخص العادي، يعتبر المصرفيون المركزيون، بشكل يشبه شخصية إبنيزر سكروج في قصة تشارلز ديكنز، أن نمو الرواتب يحمل درجة من القلق والإزعاج. وتتوقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية زيادة ملحوظة في أجور الموظفين في بريطانيا، حيث تتوقع معدل نمو يفوق 7 بالمئة في عام 2023، مقارنة بنسبة 5.5 بالمئة في منطقة اليورو (باستثناء لاتفيا وليتوانيا وكرواتيا) و3.7 بالمئة في الولايات المتحدة.
كما رغم أن زيادة الرواتب غالبًا ما ترتبط بارتفاع الأسعار العامة، مما يؤدي إلى زيادة سنوية تقدر بحوالي 2 بالمئة، يمكن أيضًا تصفية ذلك إلى مكافأة الموظفين عن زيادة إنتاجيتهم، مما قد يسهم بنقاط إضافية تتراوح بين 1 إلى 1.5 نقطة في نمو الاقتصاد. قوة الأجور الحقيقية قد تكون ناتجة أيضًا عن انخفاض أسعار الواردات، مما يوفر للمستهلكين وصولًا إلى سلع أكثر توفرًا وقد يعزز الرفاه العام.
كذلك يحمل الاعتماد على مصادر أجنبية للحصول على سلع أرخص أو الموظفين الذين يتفاوضون عن حصة أكبر من "فطيرة" الاقتصاد مخاطر متأصلة. ويمكن أن تكون ظروف الاقتصاد الأجنبي غير متوقعة، والأرباح الناتجة عن هذه الترتيبات قد لا تكون مستدامة على المدى الطويل. علاوة على ذلك، عندما يحصل الموظفون على حصة أكبر من "فطيرة" الاقتصاد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض مهووس في هوامش الربح للشركات.
في حين يعبر المصرفون المركزيون عن قلق خاص عندما يكون نمو الرواتب مدفوعًا بعوامل يعتبرها "غير مستدامة". ويشمل ذلك رفع أصحاب العمل للأجور للحفاظ على العمال النادرين، وهو سيناريو قد يتصاعد مع تزايد الطلب على العمال المهرة. بالإضافة إلى ذلك، عندما يطالب الموظفون بأجور أعلى لتعويض زيادة تكاليف الواردات، وتتردد أصحاب العمل في استيعاب هذه التكاليف الإضافية، ينشأ توتر محتمل على ديناميات الاقتصاد.
وإحدى مخاوف المصرفيين المركزيين الرئيسية هي احتمالية "تأثيرات الجولة الثانية"، حيث تشكل الرواتب الأعلى تشغيلة تأثيرًا تتسبب في ارتفاع الأسعار وبالتالي دفع التضخم إلى مستويات تتخطى الحد المقبول البالغ 2 بالمئة. وفي حالات الطوارئ، يمكن أن يؤدي هذا الاندفاع بين الأجور والأسعار إلى إختلال التوازن الاقتصادي. العلاقة المعقدة بين الرواتب والإنتاجية والعوامل الاقتصادية العالمية تبرز التوازن الحساس الذي يتنقل فيه المصرفون المركزيون بين الحفاظ على الاستقرار ومنع الاتجاهات التضخمية غير المرغوب فيها.
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