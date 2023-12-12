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«بوما» تنهي رعايتها مع منتخب إسرائيل

12/12/2023 3:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الثلاثاء أن شركة بوما ستنهي رعايتها للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم، في قرار اتخذته قبل عام واحد، ولم يكن له صلة بدعوات المقاطعة الحالية في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلاً عن مذكرة داخلية اطلعت عليها الصحيفة، إن شركة الملابس الرياضية التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، قررت عدم تمديد عقدها مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم ولن تزود الفريق بالقمصان بداية من العام المقبل.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المناقشات الداخلية قولهم إن بوما اتخذت قرارها بالتوقف عن دعم المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم لأسباب مالية، وبما يتماشى مع خطة استراتيجية أوسع تُعرف باسم "أقل - أكبر - أفضل" والتي تهدف إلى تعزيز المزيد من الانتقائية في التسويق الرياضي.

وتعتزم بوما التي من المقرر أيضاً أن تنهي رعايتها للمنتخب الصربي العام المقبل، مواصلة مراجعة جميع علاقاتها الحالية وآفاقها المستقبلية.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادرها الداخلية أن الهدف هو الاحتفاظ بقائمة قوية من المنتخبات الوطنية.

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