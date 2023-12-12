كلاكيت ثاني مرة.. ليفاندوفسكي ينفعل على أحد لاعبي برشلونة (فيديو)

(MENAFN
- Al-Bayan)
دخل روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا ثنائي برشلونة، في نقاش به نوع من الحدة، خلال الهزيمة القاسية بديربي كتالونيا أمام الضيف جيرونا (4-2)، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر الدوري الإسباني.
وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حصل ليفاندوفسكي على خطأ أمام منطقة الجزاء منتصف الشوط الثاني، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم جيرونا (2-1)، وظهر أنه لا يوجد اتفاق بينه ورافينيا حول مسدد الكرة الثابتة، خاصة بعد ابتعاد إيلكاي غوندوغان عن تنفيذ اللعبة.
وكانت وضعية ليفاندوفسكي تنبئ بتقدمه لتنفيذ الركلة الحرة، لكن ذلك لم يحدث، حيث نفذ رافينيا الكرة فجأة، وهو ما لم يعجب ليفا، الذي ظهرت على وجهه علامات الذهول، وكأنه يسأل رافينيا لماذا سددتها؟
وأفادت الصحيفة بأن الجماهير التي كانت في الملعب، استطاعت أن ترى كيف استمر غضب ليفاندوفسكي لبضع دقائق، كما واصل توبيخ رافينيا.
الجدير بالذكر أن ليفاندوفسكي، دخل من قبل في خلاف مع زميله لامين يامال، بسبب موقف مشابه ورفض وقتها مد يده لمصافحة اللاعب الشاب.
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