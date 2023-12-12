كلاكيت ثاني مرة.. ليفاندوفسكي ينفعل على أحد لاعبي برشلونة (فيديو)

دخل روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا ثنائي برشلونة، في نقاش به نوع من الحدة، خلال الهزيمة القاسية بديربي كتالونيا أمام الضيف جيرونا (4-2)، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حصل ليفاندوفسكي على خطأ أمام منطقة الجزاء منتصف الشوط الثاني، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم جيرونا (2-1)، وظهر أنه لا يوجد اتفاق بينه ورافينيا حول مسدد الكرة الثابتة، خاصة بعد ابتعاد إيلكاي غوندوغان عن تنفيذ اللعبة.

وكانت وضعية ليفاندوفسكي تنبئ بتقدمه لتنفيذ الركلة الحرة، لكن ذلك لم يحدث، حيث نفذ رافينيا الكرة فجأة، وهو ما لم يعجب ليفا، الذي ظهرت على وجهه علامات الذهول، وكأنه يسأل رافينيا لماذا سددتها؟

وأفادت الصحيفة بأن الجماهير التي كانت في الملعب، استطاعت أن ترى كيف استمر غضب ليفاندوفسكي لبضع دقائق، كما واصل توبيخ رافينيا.

الجدير بالذكر أن ليفاندوفسكي، دخل من قبل في خلاف مع زميله لامين يامال، بسبب موقف مشابه ورفض وقتها مد يده لمصافحة اللاعب الشاب.

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