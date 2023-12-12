ارفعوا أصواتكم.. رد فعل رونالدو بعد استفزازه بهتاف ميسي (صور)

رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بسخرية على محاولات جماهير الشباب استفزازه بترديد اسم غريمه الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي.

وقاد رونالدو النصر لفوز كبير على الشباب بنتيجة 5-2، مساء الإثنين، في الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعند الدقيقة 36 من المباراة، وأثناء توقف اللعب لعلاج أحد لاعبي الشباب، حاولت جماهير أصحاب الأرض استفزاز رونالدو بترديد اسم ميسي، لكن "الدون" رد بضحكة ساخرة.

وكررت جماهير الشباب التصرف نفسه مع رونالدو في الدقيقة 70 من زمن المباراة، فرد رونالدو هذه المرة مطالبهم برفع أصواتهم.

وبعد 4 دقائق فقط من الواقعة، سجل رونالدو الهدف الرابع لصالح النصر في المباراة، وهو أول أهدافه بكأس خادم الحرمين هذا الموسم.

ورفع رونالدو رصيده إلى 20 هدفاً في 22 مباراة مع النصر، بكل المسابقات هذا الموسم.

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