«ناسداك دبي» ترحب بأول إدراج صكوك من الفلبين بمليار دولار

رحبت ناسداك دبي بأول إدراج صكوك من قبل جمهورية الفلبين“ROP Trust”، والذي يؤكد المكانة الرائدة التي تحظى بها ناسداك دبي كخيار مفضّل لإصدار الصكوك والسندات السيادية على مستوى العالم.

واختارت جمهورية الفلبين بورصة ناسداك دبي لإدراج أولى إصدارتها من الصكوك مع شهادات استحقاق في عام 2029، بقيمة مليار دولار أمريكي، كما يمثل انضمام الفلبين، إحدى أكثر الأسواق نشاطاً في إصدار الصكوك السيادية على مستوى القارة الآسيوية، تأكيدًا على الثقة التي تحظى بها البورصة، كونها منصة إدراج عالمية المستوى لجهات الإصدار الرائدة إقليمياً وعالمياُ.



وفي الوقت الحالي، تبلغ القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك المُدرجة في ناسداك دبي 85.11 مليون دولار، مما يدعم جهود البورصة نحو توسيع دورها كمركز عالمي لإصدارات الصكوك وتعزيز أهميتها الاستراتيجية لسوق التمويل الإسلامي؛ وتعدّ دبي أحد أكبر المراكز العالمية لإدراج الصكوك، حيث وصلت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة فيها إلى 87.61 مليار دولار، مما يتماشى مع رؤية الحكومة الهادفة لأن تصبح مركزًا دوليًا للاقتصاد الإسلامي.

وبمناسبة هذا الإصدار، قام بنجامين إي ديوكنو وزير المالية في جمهورية الفلبين وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي.

وقال بنجامين إي ديوكنو: «إن إدراج أول صكوك من قبل جمهورية الفلبين في ناسداك دبي يؤكد على التزام الحكومة الفلبينية بتعزيز علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي. ويمثل هذا الإدراج خطوة مهمة نحو تطوير سوق التمويل الإسلامي في الفلبين، مع الأخذ في الاعتبار أهميته في توفير الفرص والإمكانيات لجنوب الفلبين وتعميق العلاقات الاقتصادية مع العالم العربي.»



وأكّد حامد علي الأهمية الاستراتيجية لهذا الإدراج الأول من الصكوك من قبل جمهورية الفلبين، وقال: «يمثل هذا الإصدار فرصة فريدة لتوثيق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، كما يعدّ إنجازًا بارزًا على مسار جهودنا المشتركة لتوسيع أسواق رأس المال الإسلامية. ونحن في ناسداك دبي، مستمرون في التزامنا بتبسيط إجراءات الإدراج لجهات الإصدار، وذلك لضمان سلاسة وفعالية هذه العملية. وبالاستفادة من مجموعة كبيرة من المستثمرين، توفر أسواق رأس المال في دبي فرصًا لا مثيل لها لعروض الإدراج، مع تمكين الوصول إلى المستثمرين الإقليميين والدوليين. ونحن ملتزمون بتعزيز هذه العلاقة وتوسعتها، كما نتطلع إلى النتائج الإيجابية التي سيحققها لنا هذا التعاون المشترك».

وتعزز ناسداك دبي مكانتها كبورصة رائدة لإدراج الصكوك والسندات؛ حيث يبلغ إجمالي قيمة الإصدارات المدرجة 127.41 مليار دولار، منها 42.30 مليار دولار من إصدارات السندات و 85.11 مليار دولار من إصدارات الصكوك. كما تواصل البورصة خطواتها الثابتة نحو تحقيق مهمتها المتمثلة في تسهيل النموّ الاقتصادي، وربط جهات الإصدار بقاعدة متنوّعة من المستثمرين، والمساهمة في التطوير المستمر لسوق التمويل الإسلامي العالمي.