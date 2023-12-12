(لنساهم في دفئ أهلنا في غزة) مبادرة في جامعة عمان العربية

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - ضمن مبادرات مزن عمان العربية أطلقت جامعة عمان العربية مبادرة (لنساهم في دفئ أهلنا في غزة)، كواحدة من مساهماتها في الوقوف مع أهلنا في غزة العزة ، والتي نظمتها عمادة شؤون الطلبة قسم الأنشطة الطلابية ، وأفتتح الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية المبادرة بحضور كلّ من الأستاذ الدكتور إسماعيل يامين مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية والدكتور حسام الحمد مساعد الرئيس للتخطيط وضمان الجودة والأستاذ الدكتور خالد بني حمدان عميد شؤون الطلبة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.
وبهذه المناسبة رحب الوديان بهذه المبادرة الرائعة والتي تدل على عمق الروابط الأخوية ما بين الشعب الأردني والشعب الفلسطيني وحث جميع العاملين في الجامعة والطلبة على المشاركة بهذه المبادرة للمساعدة في صمود أهلنا في قطاع غزة وذلك بسبب ما يتعرض له من عدوان غاشم من قبل العدو المحتل.
بدوره أشار الأستاذ الدكتور خالد بني حمدان إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسة مبادرات قامت بها جامعة عمان العربية لدعم صمود أهلنا في غزة، كما بين على أن عمادة شؤون الطلبة تتبنى وتدعم كافة المبادرات التي تعزز روح التعاون والشعور بالمسؤولية لدى طلبة الجامعة تجاه أمتهم العربية والإسلامية، حيث وزعت الصناديق المخصصة للحملة في مباني جامعة عمان العربية، والتي سوف تستمرّ لغاية 03/1/2024.
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