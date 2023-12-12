(لنساهم في دفئ أهلنا في غزة) مبادرة في جامعة عمان العربية

خبرني - ضمن مبادرات مزن عمان العربية أطلقت جامعة عمان العربية مبادرة (لنساهم في دفئ أهلنا في غزة)، كواحدة من مساهماتها في الوقوف مع أهلنا في غزة العزة ، والتي نظمتها عمادة شؤون الطلبة قسم الأنشطة الطلابية ، وأفتتح الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية المبادرة بحضور كلّ من الأستاذ الدكتور إسماعيل يامين مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية والدكتور حسام الحمد مساعد الرئيس للتخطيط وضمان الجودة والأستاذ الدكتور خالد بني حمدان عميد شؤون الطلبة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.

وبهذه المناسبة رحب الوديان بهذه المبادرة الرائعة والتي تدل على عمق الروابط الأخوية ما بين الشعب الأردني والشعب الفلسطيني وحث جميع العاملين في الجامعة والطلبة على المشاركة بهذه المبادرة للمساعدة في صمود أهلنا في قطاع غزة وذلك بسبب ما يتعرض له من عدوان غاشم من قبل العدو المحتل.

بدوره أشار الأستاذ الدكتور خالد بني حمدان إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسة مبادرات قامت بها جامعة عمان العربية لدعم صمود أهلنا في غزة، كما بين على أن عمادة شؤون الطلبة تتبنى وتدعم كافة المبادرات التي تعزز روح التعاون والشعور بالمسؤولية لدى طلبة الجامعة تجاه أمتهم العربية والإسلامية، حيث وزعت الصناديق المخصصة للحملة في مباني جامعة عمان العربية، والتي سوف تستمرّ لغاية 03/1/2024.